Эксперт рассказала, как улучшить отношения с коллегами

В разговоре с РИАМО она подчеркнула, что совместная работа над проектами может укрепить командный дух и помочь каждому сотруднику развиваться. Светлана Семеренко отметила, что соперничество не исключает возможности сотрудничества.
«Наоборот. Обсуждайте идеи, делитесь опытом и поддерживайте друг друга в достижении целей. Это не только улучшит отношения, но и повысит общую продуктивность», — сказала эксперт.
Также она отметила, что, если на работе есть конкуренция, легко поддаться соблазну начать использовать нечестные методы для достижения своих целей. Однако сплетни и интриги способны разрушить доверие и создать токсичную атмосферу. Светлана Семеренко призывает быть открытыми и честными, избегать манипуляций и стараться решать конфликты напрямую.
Также эксперт рекомендует работать над своим развитием, сосредоточившись на собственном профессиональном росте вместо того, чтобы сравнивать себя с другими. Нужно участвовать в тренингах, семинарах, проходить курсы повышения квалификации. Это поможет стать более ценным сотрудником, продемонстрирует стремление к развитию без необходимости соперничать с другими.
Нужно уделить внимание и общению с руководством. Если конкуренция начинает негативно сказываться на отношениях с коллегами, можно обсудить это с начальником.
«Возможно, существуют способы улучшения командной динамики или внедрения программ, способствующих сотрудничеству и поддержанию здорового духа в коллективе», — отметила эксперт.
Важно также соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Если человек стремится к успеху, это может привести к выгоранию и стрессу. Нужно находить время для отдыха и восстановления. Здоровый баланс позволит оставаться продуктивным и позитивным в коллективе.
Светлана Семеренко подчеркнула, что один из основных принципов успешного взаимодействия в команде — это уважение. Конкуренция не должна превращаться в борьбу за выживание.
«Вместо того, чтобы рассматривать коллег как соперников, постарайтесь воспринимать их как партнеров, с которыми можно делиться опытом и знаниями. Уважение к достижениям других поможет создать более гармоничную атмосферу», — добавила эксперт.
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