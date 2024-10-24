Эксперт рассказала, как улучшить отношения с коллегами

Важно также соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Если человек стремится к успеху, это может привести к выгоранию и стрессу. Нужно находить время для отдыха и восстановления. Здоровый баланс позволит оставаться продуктивным и позитивным в коллективе.