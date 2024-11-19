Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники

«С учетом переноса выходных дней в 2025 году “новогодние каникулы” для работников продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска», — сказала Владимирова.