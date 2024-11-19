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Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новогодние праздники в этом году продлятся 11 дней — с 29 декабря этого года по 8 января следующего, однако их можно продлить до 15 дней, взяв отпуск на 9—10 января, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

Источник: © РИА Новости

Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1—8 января. При этом выходной день с 28 декабря перенесли на 30, а отдых от работы 31 числа стал возможен благодаря переносу выходного с 7 января этого года, выпавшего на воскресенье.

«С учетом переноса выходных дней в 2025 году “новогодние каникулы” для работников продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска», — сказала Владимирова.

Она отметила, что такое решение будет невыгодным с точки зрения отпускных выплат, поскольку в январе следующего года всего 17 рабочих дней.