Эксперт рассказала, как продлить майские праздники

В таком случае отдых продлится с выходных, начиная с субботы, 26 апреля, и завершится в воскресенье, 4 мая, что составит девять дней. Эксперт также добавила, что отпуск в апреле будет выгоден с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в этом месяце насчитывается 22 рабочих дня.