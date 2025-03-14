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Эксперт рассказала, как продлить майские праздники

Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву из Headhunter Ольга Владимирова.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года,» — отметила Владимирова.

В таком случае отдых продлится с выходных, начиная с субботы, 26 апреля, и завершится в воскресенье, 4 мая, что составит девять дней. Эксперт также добавила, что отпуск в апреле будет выгоден с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в этом месяце насчитывается 22 рабочих дня.

Ранее сообщалось, что россияне активно бронируют путевки на майские праздники, и спрос на ранние заказы вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали в Российском союзе туриндустрии, это связано с дополнительными выходными в начале мая. Однако только 6% заявок приходится на отдых внутри страны, остальные выбирают зарубежные направления.