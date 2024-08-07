Эксперт рассказала, как правильно ходить, чтобы похудеть

Ходьба — самая простая активность, которая может помочь сжечь лишние калории. В издании Isteria рассказали, как правильно ходить, чтобы похудеть.
Поддерживайте темп ходьбы
Темп во время ходьбы имеет огромное значение. Двигайтесь энергично, но не переходите на бег.
Смысл не в том, чтобы почувствовать себя уставшим после нескольких шагов. Помните, что занятие любым спортом должно приносить удовольствие.
Поднимайтесь по лестнице
Вместо того, чтобы подниматься на лифте, воспользуйтесь лестницей.
Если вы ходите в спортивный зал, можете изменить наклон дорожки во время ходьбы или использовать специальный тренажер, который имитирует подъем по лестнице.
Держите спину ровно
Сохраняйте правильную осанку. Держите спину ровно, соберите лопатки, а плечи оставьте в естественном, опущенном, положении. Голова должна быть продолжением позвоночника.
Также во время ходьбы периодически втягивайте мышцы живота и ягодиц. Таким образом вы их укрепите и защитите от травм.
Интервальная ходьба
В течение пяти-десяти минут идите ровным, но не быстрым шагом. А потом ускорьтесь на 10−15 секунд — ваш темп должен быть очень быстрым, но таким же ровным.
Такие интервалы соблюдайте до конца тренировки.
Тренируйтесь регулярно
Главное — ходить регулярно. В таком случае вы улучшите свою физическую форму. Также со временем у вас исчезнет одышка.
Каждый день выделяйте хотя бы один час на ходьбу. Если трудно найти время, достаточно выйти на работу чуть раньше или пройти несколько остановок пешком, а не проехать их на автобусе.
Во время перерыва на работе постарайтесь прогуляться на улице или пройти несколько этажей по лестнице.
Также не паркуйте машину близко к вашему офису, чтобы была возможность пройтись пешком.
Физические нагрузки позволяют сжигать калории, поэтому в выходные не ленитесь и постарайтесь уделить время ходьбе.
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Анна Морозова