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Эксперт рассказала, как правильно ходить, чтобы похудеть

Важно соблюдать не только количество шагов.

Источник: Freepik

Ходьба — самая простая активность, которая может помочь сжечь лишние калории. В издании Isteria рассказали, как правильно ходить, чтобы похудеть.

Поддерживайте темп ходьбы

Темп во время ходьбы имеет огромное значение. Двигайтесь энергично, но не переходите на бег.

Смысл не в том, чтобы почувствовать себя уставшим после нескольких шагов. Помните, что занятие любым спортом должно приносить удовольствие.

Поднимайтесь по лестнице

Вместо того, чтобы подниматься на лифте, воспользуйтесь лестницей.

Если вы ходите в спортивный зал, можете изменить наклон дорожки во время ходьбы или использовать специальный тренажер, который имитирует подъем по лестнице.

Держите спину ровно

Сохраняйте правильную осанку. Держите спину ровно, соберите лопатки, а плечи оставьте в естественном, опущенном, положении. Голова должна быть продолжением позвоночника.

Также во время ходьбы периодически втягивайте мышцы живота и ягодиц. Таким образом вы их укрепите и защитите от травм.

Интервальная ходьба

В течение пяти-десяти минут идите ровным, но не быстрым шагом. А потом ускорьтесь на 10−15 секунд — ваш темп должен быть очень быстрым, но таким же ровным.

Такие интервалы соблюдайте до конца тренировки.

Тренируйтесь регулярно

Главное — ходить регулярно. В таком случае вы улучшите свою физическую форму. Также со временем у вас исчезнет одышка.

Каждый день выделяйте хотя бы один час на ходьбу. Если трудно найти время, достаточно выйти на работу чуть раньше или пройти несколько остановок пешком, а не проехать их на автобусе.

Во время перерыва на работе постарайтесь прогуляться на улице или пройти несколько этажей по лестнице.

Также не паркуйте машину близко к вашему офису, чтобы была возможность пройтись пешком.

Физические нагрузки позволяют сжигать калории, поэтому в выходные не ленитесь и постарайтесь уделить время ходьбе.

Ранее специалисты объяснили, нужно ли делать растяжку перед занятиями спортом.

Анна Морозова