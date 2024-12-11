Эксперт рассказала, как помочь ребенку раскрыться перед публикой

Однако именно такие моменты могут стать важным шагом на пути к формированию уверенности в себе и развитию творческого потенциала. Специалист семейного центра «Оберег» департамента труда и социальной защиты населения Дарья Богомазова рассказала «РГ», что с правильной подготовкой родители могут превратить волнение ребенка в уверенность и сделать выступление радостным событием.
«Выступление перед зрителями требует не только смелости, но и умения управлять своими эмоциями. Для ребенка, особенно если он впервые сталкивается с такой задачей, это может стать настоящим стрессом. Застенчивость, страх осуждения или неудачи — все это мешает детям открыться и проявить себя. Преодоление этих барьеров помогает обрести уверенность, которая пригодится не только на сцене, но и в жизни», — отмечает Дарья Богомазова.
Как помочь ребенку: советы специалиста
1. Игры на самовыражение
Важным этапом подготовки станут творческие задания, которые помогут ребенку раскрыться. Например:
Ролевые игры. Предложите ребенку побыть кем-то другим — супергероем, животным или известным персонажем. Это помогает избавиться от страха и дает ощущение безопасности. Сценки и импровизация. Придумайте маленькую сценку и разыграйте ее вместе. Ребенок будет учиться говорить громче и увереннее, находясь «в образе».Домашние «репетиции». Пусть ребенок сначала выступит перед игрушками, а затем перед всей семьей. Чем больше практики, тем комфортнее он почувствует себя перед настоящей публикой.
«Игры и ролевые упражнения помогают детям раскрыться, учат импровизировать и общаться с аудиторией, не боясь ошибок», — отметила специалист.
2. Техники расслабления
Волнение перед выступлением — естественно. Но с помощью простых техник расслабления можно научить ребенка справляться с этим стрессом.
Глубокое дыхание. Вдох через нос, медленный выдох через рот. Можно добавить счет до 8, чтобы лучше сконцентрироваться. Визуализация успеха. Перед выступлением предложите ребенку представить, как он выходит на сцену, уверенно выступает, улыбается и получает аплодисменты. Этот мысленный тренинг помогает настроиться на позитив. Расслабляющие движения. Легкая разминка и физическая активность помогут снять напряжение перед выходом.
«Эти техники учат детей фокусироваться на позитиве и контролировать эмоции», — добавила Дарья Богомазова.
3. Атмосфера поддержки и радости
Поддержка со стороны родителей и близких людей играет ключевую роль в уверенности ребенка. Похвала, позитивные комментарии и одобрение создают чувство безопасности и помогают ребенку расслабиться.
«Когда дети чувствуют любовь и поддержку, они легче преодолевают страх и неудачи. Родителям важно помнить: результат — не самое главное. Гораздо важнее дать ребенку почувствовать радость от процесса подготовки, репетиций и самого выступления», — подчеркнула специалист.
Поддержка семейных центров: уверенность через творчество
Семейные центры помогают детям справляться со страхом сцены и раскрывать свои способности. Здесь к каждому ребенку находят индивидуальный подход, занятия проходят в атмосфере поддержки и доверия.
В центре «Оберег» на тренингах для малышей «Родничок» дети через игру учатся общаться и лучше понимать окружающих. Простой сценарий и интересные задания помогают ребенку почувствовать себя уверенно и спокойно. На занятиях ребята не только развивают навыки общения, но и начинают радоваться процессу, забывая о страхах. Подвижные упражнения становятся полезным способом снять напряжение и настроиться на позитив.
В театральной студии «МаскеРад» в Ресурсном центре «Отрадное» дети пробуют разные роли, тренируют речь и осваивают навыки импровизации. Такие занятия помогают ребятам развивать артистизм и учат работать в команде. Благодаря тренировкам участники с удовольствием выходят на сцену и чувствуют себя комфортно перед публикой.
«Хвалите ребенка за каждое старание, подбадривайте, делитесь радостью и вы увидите, как он станет увереннее и начнет получать удовольствие от выступлений», — посоветовала Дарья Богомазова.