Эксперт рассказала, как помочь ребенку раскрыться перед публикой

«Выступление перед зрителями требует не только смелости, но и умения управлять своими эмоциями. Для ребенка, особенно если он впервые сталкивается с такой задачей, это может стать настоящим стрессом. Застенчивость, страх осуждения или неудачи — все это мешает детям открыться и проявить себя. Преодоление этих барьеров помогает обрести уверенность, которая пригодится не только на сцене, но и в жизни», — отмечает Дарья Богомазова.