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Эксперт рассказала, как пережить жару

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ «Хелснет» Ирина Галанова.

Источник: © РИА Новости

«Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками — она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу», — рассказала специалист.

Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой.

«Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду», — посоветовала эксперт.

Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею.

«Можно также завязать на шее влажную косынку», — добавила Галанова.