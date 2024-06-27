Эксперт рассказала, как пережить жару

«Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками — она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу», — рассказала специалист.
Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой.
«Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду», — посоветовала эксперт.
Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею.
«Можно также завязать на шее влажную косынку», — добавила Галанова.