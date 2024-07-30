Эксперт рассказала, как научиться работать со своим эмоциональным интеллектом

Эмоциональный интеллект — это способность распознавать свои и чужие эмоции, намерения и мотивацию других людей, навыки управления своим эмоциональным состоянием. Об этом РИАМО рассказала тренер эмоционального интеллекта Джевейра Колосова.
Она объяснила, что с помощью эмоционального интеллекта мы управляем конфликтными ситуациями, можем спокойно реагировать на негативные высказывания в наш адрес. Есть множество способов управления своим эмоциональным интеллектом, и это настоящее искусство, включающее в себя множество знаний и навыков, подчеркнула Колосова.
При этом существует эффективный способ, благодаря которому человек достаточно быстро сможет научиться осознанно управлять своими эмоциями. Причем это очень простой метод.
Предположим, что в эмоциональной реакции человека существует всего два сценария. Один сценарий основывается на состояния внутренней ценности себя в отношении проявления другого человека, а второй сценарий — на основе внутренней не-ценности.
Например, муж пришел недовольный с работы и начинает ругать жену. Если она сама изначально находится в состоянии раздражения, неудовлетворенности собой и своей жизнью (второй сценарий), то она начнет предъявлять обиды, проявлять агрессию, и в итоге произойдет скандал.
Если же жена находится в состоянии удовлетворения собой и спокойствия (первый сценарий), то она спокойно будет реагировать на претензии мужа, не будет усугублять ситуацию. Муж в итоге успокоится, и в семье воцарится мир.
«Эмоции в сценарии “ценность себя”: ценность себя, уважение к себе, вера в себя, состояние спокойствия, принятие, радость, восхищение, спокойно реагируем на негативные проявления других людей и не вовлекаемся в них», — добавила тренер.
Цепочка эмоций в сценарии «не-ценности себя» выглядит так: осуждение себя, чувство вины, самоедство и самобичевание, раздражение, злость, осуждение других, агрессия и обида.
Джевейра Колосова добавила, что для переключения важно научиться их распознавать и тренироваться. Она подчеркнула, что нет плохих или хороших эмоций — есть эффективные или неэффективные. При этом при чувстве «не-ценности себя» важно научиться испытывать спокойствие, не окрашивать его негативными красками, а принимать как нормальное чувство.
Чтобы обуздать эмоции и победить стресс, нужно задать себе несколько вопросов. Сделать это можно и мысленно, но, если ответы записывать, результат получится более эффективным. Можно, например, сделать таблицу стрессовых ситуаций.
Айгуль Сабитова