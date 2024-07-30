Эксперт рассказала, как научиться работать со своим эмоциональным интеллектом

Джевейра Колосова добавила, что для переключения важно научиться их распознавать и тренироваться. Она подчеркнула, что нет плохих или хороших эмоций — есть эффективные или неэффективные. При этом при чувстве «не-ценности себя» важно научиться испытывать спокойствие, не окрашивать его негативными красками, а принимать как нормальное чувство.