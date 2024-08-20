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Эксперт рассказала, что разрешат учителям с 1 сентября

Новый учебный год традиционно не обходится без нововведений в школьной жизни. Какие новации вводятся с первого сентября, рассказала эксперт образовательной платформы «Инфоурок» Елена Овсянникова.

Елена Кутовая
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что ещё в декабре прошлого года Госдума приняла закон, вносящий ряд изменений в учебный процесс, в том числе ограничивающий использование мобильных телефонов в школах во время уроков.

Запрет вызвал бурную дискуссию, однако инициаторы и сторонники нововведения подчёркивают, что зависимость от гаджетов и ассоциированное с ней снижение ряда когнитивных функций — это актуальная проблема, негативно влияющая на эффективность учебного процесса и дисциплину.

Также одно из положений закона разрешает образовательным организациям устанавливать требования к дисциплине и правила поведения на учебных занятиях. Таким образом, руководство школ сможет применять дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим внутренние правила заведения.

Однако, по мнению эксперта, замечания должны быть «конструктивными и направленными на корректировку какого-либо действия ученика, а не его личности».

Замечания следует выражать в спокойной обстановке, ровным доброжелательным тоном, с подробным пояснением тех моментов, которые вызвали недовольство. Важно, чтобы ученик назвал причины возникновения подобных действий и потом осознал последствия своего поступка.

Елена Овсянникова
эксперт образовательной платформы «Инфоурок»

По ее словам, замечания не следует воспринимать исключительно как критику. Взгляд со стороны позволяет по-разному посмотреть на одни и те же вещи, и, в том числе, вовремя скорректировать шаги при необходимости, что в процессе обучения является естественным.