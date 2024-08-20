Эксперт рассказала, что разрешат учителям с 1 сентября

Она напомнила, что ещё в декабре прошлого года Госдума приняла закон, вносящий ряд изменений в учебный процесс, в том числе ограничивающий использование мобильных телефонов в школах во время уроков.
Запрет вызвал бурную дискуссию, однако инициаторы и сторонники нововведения подчёркивают, что зависимость от гаджетов и ассоциированное с ней снижение ряда когнитивных функций — это актуальная проблема, негативно влияющая на эффективность учебного процесса и дисциплину.
Также одно из положений закона разрешает образовательным организациям устанавливать требования к дисциплине и правила поведения на учебных занятиях. Таким образом, руководство школ сможет применять дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим внутренние правила заведения.
Однако, по мнению эксперта, замечания должны быть «конструктивными и направленными на корректировку какого-либо действия ученика, а не его личности».
Замечания следует выражать в спокойной обстановке, ровным доброжелательным тоном, с подробным пояснением тех моментов, которые вызвали недовольство. Важно, чтобы ученик назвал причины возникновения подобных действий и потом осознал последствия своего поступка.
По ее словам, замечания не следует воспринимать исключительно как критику. Взгляд со стороны позволяет по-разному посмотреть на одни и те же вещи, и, в том числе, вовремя скорректировать шаги при необходимости, что в процессе обучения является естественным.