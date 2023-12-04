Эксперт рассказала, что нужно делать при встрече с акулой

Столкнувшись с акулой в открытом океане, люди начинают быстро от нее уплывать, пытаясь избежать травм и летального исхода. Однако это неправильно. Профессиональный дайвер рассказал, почему так делать нельзя и как нужно себя вести при встрече с подводным хищником. Об этом пишет DailyMail.

Дайвер сказала, что нужно смотреть на акулу и постараться оттолкнуть ее, если появиться такая необходимость. Если начинать паниковать и пытаться уплыть, то она, скорее всего, последует за своей добычей, так как включится охотничий инстинкт.

Также акулы могут нападать из-за того, что они слышат низкочастотные звуки от всплеска. Таким образом на больших расстояниях они улавливают состояние добычи и определяют, терпит ли она бедствие или нет. Поэтому специалисты советуют быть аккуратным во время игр в воде, чтобы не спровоцировать и не привлечь хищников.

Если все же получилось так, что акула оказалось рядом, нужно дать понять, что ее видно и постоянно оглядываться, так как рыба может подплыть и сзади, но это не значит, что она преследует человека. «Для хищников это просто способ получше рассмотреть то, что может причинить им вред», — поясняют эксперты. Если не сводить глаз с опасного подводного жителя, он уплывет и не будет с вами связываться.

Ранее стало известно, как фильмы про акул вселяют чрезмерный страх перед ними.

Анна Морозова