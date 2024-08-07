Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии

«После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости… В таком случае, если не хватает небольшого количества баллов или стажа, можно их “приобрести”, доплатив в Социальный фонд России», — сказала она.
Дзгоева напомнила, что помимо достижения определенного возраста, необходимо наличие страхового стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента 28,2 в 2024 году. Минимальная сумма взносов за год должна составлять 22% годового минимального размера оплаты труда. Например, в 2024 году это 50 798 рублей, что будет соответствовать примерно одному баллу.
«Если же речь идет о значительном несоответствии условиям назначения (например, домохозяйка, которая работала всего несколько лет), то в таком случае будет выплачиваться социальная пенсия из федерального бюджета», — уточнила эксперт.
Такая пенсия, по ее словам, меньше страховой пенсии по старости — с 1 апреля социальная пенсия по старости составляет 7689,85 рублей. Право на нее возникает на пять лет позже общего пенсионного возраста.
«Совсем без пенсии человек остаться не может. У нас в стране в соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется пенсионное обеспечение по старости», — добавила Дзгоева.