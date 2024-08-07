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Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Назначение пенсии требует достижения россиянами пенсионного возраста и страхового стажа минимум 15 лет, в случае его нехватки можно докупить пенсионные баллы, рассказала РИА Новости заместитель руководителя, доцент департамент публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Источник: © РИА Новости

«После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости… В таком случае, если не хватает небольшого количества баллов или стажа, можно их “приобрести”, доплатив в Социальный фонд России», — сказала она.

Дзгоева напомнила, что помимо достижения определенного возраста, необходимо наличие страхового стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента 28,2 в 2024 году. Минимальная сумма взносов за год должна составлять 22% годового минимального размера оплаты труда. Например, в 2024 году это 50 798 рублей, что будет соответствовать примерно одному баллу.

«Если же речь идет о значительном несоответствии условиям назначения (например, домохозяйка, которая работала всего несколько лет), то в таком случае будет выплачиваться социальная пенсия из федерального бюджета», — уточнила эксперт.

Такая пенсия, по ее словам, меньше страховой пенсии по старости — с 1 апреля социальная пенсия по старости составляет 7689,85 рублей. Право на нее возникает на пять лет позже общего пенсионного возраста.

«Совсем без пенсии человек остаться не может. У нас в стране в соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется пенсионное обеспечение по старости», — добавила Дзгоева.