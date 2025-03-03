Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте

«Если вы хотите получить больше денег за отпуск, стоит выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Март в этом плане — не самый выгодный, но и не самый плохой вариант. Если же для вас важнее продолжительность отдыха или другие личные обстоятельства, март может стать хорошим компромиссом», — сказала Владимирова.
Эксперт объяснила, что, несмотря на перенос праздничного дня с 8 марта на 13 июня, выходных дней в марте не стало меньше, чем в другие годы. В этом месяце будет 21 рабочий день и 10 выходных. Это делает март достаточно сбалансированным месяцем, но не самым выгодным для отпуска.
По словам Владимировой, размер отпускных выплат рассчитывается из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, это снижает средний дневной заработок.