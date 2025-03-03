Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте

Эксперт объяснила, что, несмотря на перенос праздничного дня с 8 марта на 13 июня, выходных дней в марте не стало меньше, чем в другие годы. В этом месяце будет 21 рабочий день и 10 выходных. Это делает март достаточно сбалансированным месяцем, но не самым выгодным для отпуска.