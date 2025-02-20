Эксперт рассказал спасут ли от самокатчиков видеокамеры в СПБ, определяющие этнос

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее отметил, число обращений в СК о нарушениях в миграционной сфере за год выросло в семь раз. Следователи передали в суды 2,9 тыс. уголовных дел в 2024 году, цифры возросли на 18%. Еще одной проблемой является количество нарушений работников-мигрантов, в том числе курьеров, которые передвигаются на электровелосипедах по тротуарам и зачастую сбивают прохожих. Об этом в ходе совещания в администрации Санкт-Петербурга заявил депутат Госдумы Михаил Романов.
В Санкт-Петербурге готовится к внедрению новая технология — 8 000 городских видеокамер будут настроены на распознавание этнической идентичности. Об этом ранее сообщили в администрации города, заявив, что камеры будут следить за мигрантами и местами их компактного проживания. Как отмечается, новый функционал системы «Безопасный город» поможет предотвратить социальную напряженность и борьбу с формированием этнических анклавов.
На закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности уже потратили 38,4 млн рублей. По его словам, лишь 43% горожан в 2024 году оценили межнациональные отношения как положительные, хотя власти рассчитывали на 62%. В условиях, когда в России проживает почти 6,2 миллиона иностранных граждан, такая инициатива вызывает много вопросов и обсуждений.
Споры в обществе
Стоит отметить, что формулировка «на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности лиц» вызвала определенные вопросы в обществе. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил недоумение по поводу необходимости использования 8 000 камер сложного программного комплекса для определения мест образования этнических анклавов, о которых по идее и так знают власти города. Фадеев также подчеркнул, что попытка распознать «этническую идентичность» с помощью камер «унижает человеческое достоинство».
При этом, в заявлении Олега Капитанова присутствует объяснение: «Функционал позволит обеспечить более точное прогнозирование потребности в ресурсах для обеспечения порядка и безопасности в рамках проведения массовых мероприятий, оптимизировать привлечение волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, говорящих на различных языках».
Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева задалась вопросом, как система в Санкт-Петербурге будет различать, к примеру, «казахов от якутов». Она охарактеризовала инициативу как «странную». «Это заявление — ошибка, оно только сеет напряженность и межнациональную рознь», — отметила она.
Сложности и перспективы новой технологии
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировал ВФокусе Mail инициативу, отметив, что в стране принимается всё больше мер для усиления безопасности населения.
«Такие заявления от администрации Санкт-Петербурга можно трактовать так, что, в общем-то, в России много делают для того, чтобы усилить безопасность. Технически, я думаю, что это достаточно сложно иногда и даже часто сложно будет распознать мигрантов, поскольку действительно это достаточно такая сложная задача», — отметил эксперт.
Он пояснил, что камеры распознают не только национальность, а каждого человека по отдельности. «То есть, в принципе, на видео можно просто установить в очень большом количестве случаев не национальность, а именно идентифицировать человека по его определенным особенностям», — сказал он.
Чирков также подчеркнул, что определение национальности — это гораздо более широкая задача, чем идентификация человека непосредственно. Он отметил, что современные технологии уже позволяют идентифицировать людей по лицу, и в этом контексте новая инициатива выглядит как шаг вперед. Тем не менее, он предостерег от излишнего оптимизма: «Точность стопроцентная здесь быть не может», — обратил внимание он.
Эксперт также прокомментировал расходы на внедрение технологии. «Сложно вообще комментировать, что это за лицензия. Для бюджета Санкт-Петербурга не могу сказать, что это слишком большие деньги. <…> Если это высокотехнологичные вещи на эти деньги будут реализованы, то затраты я бы не сказал, что какие-то сверхвысокие», — заключил он.
Ранее Совет Федерации обратился к правительству с инициативой создать условия для изучения русского языка детьми иностранцев, которые живут в России.