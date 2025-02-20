Эксперт рассказал спасут ли от самокатчиков видеокамеры в СПБ, определяющие этнос

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее отметил, число обращений в СК о нарушениях в миграционной сфере за год выросло в семь раз. Следователи передали в суды 2,9 тыс. уголовных дел в 2024 году, цифры возросли на 18%. Еще одной проблемой является количество нарушений работников-мигрантов, в том числе курьеров, которые передвигаются на электровелосипедах по тротуарам и зачастую сбивают прохожих. Об этом в ходе совещания в администрации Санкт-Петербурга заявил депутат Госдумы Михаил Романов.