Эксперт рассказал, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Он рассказал и о том, как отличить испорченные консервы от свежих. Так, при выборе консервов стоит обратить внимание на вздутые крышки. Признак того, что в консервах размножаются опасные бактерии — поврежденная банка, и в целом любые повреждения емкости. Также стоит обратить внимание на закаточный шов, на нем не должно быть ржавчины.