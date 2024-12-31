Эксперт рассказал, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

«Сколько можно хранить оливье, селедку под шубой и оставшееся после нового года гастрономическое буйство? Если исключить хранение перечисленных блюд в морозильнике, то не рекомендуется хранить приготовленные блюда более 2−3-х дней, так как чаще всего они теряют вкусовые качества из-за отделения жидкости в разных ингредиентах и заправках», — сказал он.
В свою очередь руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор добавил, что для сохранения здоровья майонез лучше в составе новогодних салатов заменить на альтернативные заправки, греческий йогурт или оливковое масло. Кроме того, салаты с майонезом можно хранить в холодильнике от 1,5 до 2−3 суток, при температуре в диапазоне от 2 до 6.
При этом салаты из сырых овощей или фруктов хранятся около 18 часов, а после заправки — только 12 часов. Салаты и винегреты из варёных овощей 18 часов, салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов, салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — не более шести часов, а салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.
Он рассказал и о том, как отличить испорченные консервы от свежих. Так, при выборе консервов стоит обратить внимание на вздутые крышки. Признак того, что в консервах размножаются опасные бактерии — поврежденная банка, и в целом любые повреждения емкости. Также стоит обратить внимание на закаточный шов, на нем не должно быть ржавчины.
Если в консервах есть пена, муть, пузырьки, лишняя жидкость, плесень или изменения цвета, также стоит их выбросить: «Не нужно пытаться снять корочку плесени в надежде, что остальное можно будет съесть».