Эксперт рассказал, сколько детям платят за вербовку в соцсетях

то происходит дальше? У вербующей стороны, организации вроде ГУР Украины, собирается информация о вербовочной уязвимости конкретного ребенка. Ему говорят: вот смотри, ты сфотографировал трансформаторную будку, а эта будка снабжает электричеством военкомат. Начинается шантаж. Подростку сообщают, что эту информацию о его работе, за которую он получил 500 рублей, собираются передать ФСБ, и заявляют, что ребенка будут судить как госизменника: «Тебя привлекут по очень страшной, серьезной статье. Поэтому, если ты не будешь с нами сотрудничать, мы эту информацию передадим спецслужбам России».