Эксперт рассказал, сколько детям платят за вербовку в соцсетях

В России увеличилось число случаев вербовки подростков со стороны украинских спецслужб. По данным СМИ, дети уже составляют значительную часть тех, кого отправляют на поджоги. Процесс вербовки происходит не только через соцсети и мессенджеры, но и через платформы с видеоиграми.
С каких сумм начинается вербовка детей
Для этого создается определенная модель общения, при которой ребенок-подросток втягивается в небольшую игру и ставки в ней постепенно растут. Задача мошенника либо вербовщика такая же, как в работе с взрослыми: отключить разум, заинтересовать, замотивировать человека, а фактически «заманипулировать», для того чтобы в будущем повышать ставки и в итоге добиться кражи денег или совершения преступления.
Например, на различных платформах ребенка пытаются привлечь для небольшой подработки. Это может быть поручение сходить и сфотографировать подъезд, набрать, например, в домофоне номер какой-то квартиры и что-то сказать. За это, как правило, платят 100−150 рублей.
Потихоньку сложность задач растет. Появляются предложения сфотографировать какую-то машину, магазин, то есть некий объект гражданской инфраструктуры. Также возрастает и стоимость — до 200−250 рублей. Затем задачи могут усложняться. Например, сходить, сфотографировать какую-то будку трансформаторную возле военкомата.
Причем про военкомат ребенку никто, конечно, не скажет. Подросток идет, фотографирует, выкладывает, отправляет заказчику. Заказчик хлопает руками, отправляет 500 рублей.
Как понять, что ребенок на крючке у мошенников или вербовщиков
Ч
то происходит дальше? У вербующей стороны, организации вроде ГУР Украины, собирается информация о вербовочной уязвимости конкретного ребенка. Ему говорят: вот смотри, ты сфотографировал трансформаторную будку, а эта будка снабжает электричеством военкомат. Начинается шантаж. Подростку сообщают, что эту информацию о его работе, за которую он получил 500 рублей, собираются передать ФСБ, и заявляют, что ребенка будут судить как госизменника: «Тебя привлекут по очень страшной, серьезной статье. Поэтому, если ты не будешь с нами сотрудничать, мы эту информацию передадим спецслужбам России».
Дальше, если подросток соглашается работать, ему так же постепенно повышают уровни задач. Например, сходить, сфотографировать трансформаторную будку у каких-то путей. Сфотографировать какой-то военный объект, военную технику.
То есть даже если на первом этапе вербовщик себя не проявляет, то дальше с усложнением задач появляется еще более серьезная вербовочная уязвимость. Таким образом, ребенка втягивают в процесс диверсионной деятельности.
Соскочить с этого крючка очень сложно и проблематично, потому что фактически ребенок становится заложником, создав некую почву для своей собственной вербовки.
Мошенники ищут детей через компьютерные игры
Поиск детей осуществляется и через обычные компьютерные стрелялки, в ходе диалога недоброжелатели пытаются прощупать у ребенка некую мотивацию, уязвимость, начиная с недовольства действующей властью и органами правопорядка до любых государственных институтов.
Ребенок не знает, что с ним разговаривает не такой же подросток, а специалист, который обучен основам манипуляции. Во время игры вбрасывается нашему подростку некое утверждение, например смотри, классно мы сейчас взорвали этот объект в игре. Вот бы так уничтожить в реальности что-то. Задаются вопросы: ты бы пошел? ты готов сделать это, чтобы доказать свою силу? И так далее.
И тут за небольшие деньги начинается подготовка к преступлению. То есть для мошенника или диверсанта самое главное — включить эмоции у подростка. А даже мелкие деньги, 100−200 рублей, создают иллюзию у ребенка, что он что-то заработал, что он представляет ценность и получил свой первый легкий заработок.
Провокации на «слабо»
Провоцируя детей, что называется, «на слабо», снабжая их деньгами, молодежь в играх разводят на конкретные действия.
Заявления вроде таких: «Ты в шутере отличный воин. Докажи, что ты в жизни такой». Звучат предложения подстрелить уличное животное, птицу. Так детей привлекают к решению определенных задач, чтобы они якобы доказывали, что уже взрослые.
Причем подросткам внушаются нарративы, что они успешнее родителей, которые работают до ночи. Что они могут заработать более легким способом. Так через игровую модель происходит попытка отключить разум. Потому что во время эйфории, большого количества эмоций происходит попытка отключить разум.
После выполнения ряда задач и поручений ребенку начинают угрожать: «Ты плохой сын или ужасная дочь, так как за твои действия, если тебе нет 14 лет, посадят родителей. Вот поэтому, если ты не пойдешь на сотрудничество с нами, мы эту информацию передадим». То есть все происходит именно таким образом. Либо вербовщики ищут тех подростков, которым срочно нужны деньги, чтобы купить приставку или что-то еще.
Кстати, так же работают с пожилым поколением, у которого ослабевают когнитивные функции мозга, а у подростков они еще не сформировались, поэтому принципы манипуляции схожи.
Дети становятся не просто инструментом совершения диверсионных и террористических актов, но и в том числе способом ведения разведки. То есть по факту любой неокрепший ум можно использовать для сбора информации непосредственно на месте. Для того, чтобы пугать, а затем вербовать. Эта технология широко применяется украинскими диверсантами внутри России.
Рекомендации родителям
Необходимо налаживать контакт с ребенком, чтобы подросток делился информацией, которая его окружает. Речь идет о разговорах с близкими и знакомыми, важно знать, с кем он дружит и общается, с кем и в какие игры играет.
Важно рассказывать ребенку о рисках и угрозах, которые сулят обычные компьютерные игры, не просто в виртуальной, а именно в реальной жизни. Объяснять, как совершается диверсия с помощью детей, какое наказание получают и взрослые родители, и дети за совершенные акты. Только через ликбез, который необходимо ввести даже на уровне школы, можно предотвращать подобного рода события.
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