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Эксперт рассказал, почему стоит отказаться от сыра и других молочных продуктов

По данным нового исследования, человеку не нужны в рационе молочные продукты. Это обусловлено тем, что от них может быть больше вреда, нежели пользы, так как насыщенные жиры повышают уровень холестерина и вызывают сердечно-сосудистые заболевания.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно новому исследованию, опубликованному на страницах The Wall Street Journal, определенные питательные вещества, содержащиеся в молочных продуктах, в действительности не нужны человеку. Дело в том, что вред от молочных продуктов, содержащих значительное количество насыщенных жиров, гораздо превышает пользу — они увеличивают уровень холестерина в крови и способствуют появлению сердечно-сосудистых заболеваний вроде атеросклероза.

Вероятно, нам не нужно получать весь кальций и витамин D из молочных продуктов. У вас могут быть другие источники, альтернативные растительные продукты, которые содержат кальций или витамин D.

Доктор Дариуш Мозаффариан
кардиолог и профессор медицины и диетологии в медицинской школе Тафтса

Исходя из этого факта, Мозаффариан рекомендует употреблять сыр и молоко в «умеренных» количествах или же исключить их из рациона полностью. Если отказаться от молочных продуктов не удастся, следует съедать один обезжиренный йогурт и не более трех порций сыра в день. Обычно граммовка одной порции указана на упаковке и ее размеры совершенно индивидуальны из-за расхождения составов.

Если хотите восполнить количество пребиотиков от ферментированных продуктов при отказе от сыра, по мнению Мозаффариана, стоит обратить внимание на квашеную капусту и кимчи, так как они гораздо полезнее для организма.

В отдельном материале рассказали о еще одном полезном сорте капусты — кольраби. Эксперты отмечают, что этот продукт сочетает в себе множество витаминов и приятный вкус.