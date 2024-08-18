Эксперт рассказал, почему стоит отказаться от сыра и других молочных продуктов

Согласно новому исследованию, опубликованному на страницах The Wall Street Journal, определенные питательные вещества, содержащиеся в молочных продуктах, в действительности не нужны человеку. Дело в том, что вред от молочных продуктов, содержащих значительное количество насыщенных жиров, гораздо превышает пользу — они увеличивают уровень холестерина в крови и способствуют появлению сердечно-сосудистых заболеваний вроде атеросклероза.
Вероятно, нам не нужно получать весь кальций и витамин D из молочных продуктов. У вас могут быть другие источники, альтернативные растительные продукты, которые содержат кальций или витамин D.
Исходя из этого факта, Мозаффариан рекомендует употреблять сыр и молоко в «умеренных» количествах или же исключить их из рациона полностью. Если отказаться от молочных продуктов не удастся, следует съедать один обезжиренный йогурт и не более трех порций сыра в день. Обычно граммовка одной порции указана на упаковке и ее размеры совершенно индивидуальны из-за расхождения составов.
Если хотите восполнить количество пребиотиков от ферментированных продуктов при отказе от сыра, по мнению Мозаффариана, стоит обратить внимание на квашеную капусту и кимчи, так как они гораздо полезнее для организма.
В отдельном материале рассказали о еще одном полезном сорте капусты — кольраби. Эксперты отмечают, что этот продукт сочетает в себе множество витаминов и приятный вкус.