Эксперт рассказал, почему стоит отказаться от сыра и других молочных продуктов

Исходя из этого факта, Мозаффариан рекомендует употреблять сыр и молоко в «умеренных» количествах или же исключить их из рациона полностью. Если отказаться от молочных продуктов не удастся, следует съедать один обезжиренный йогурт и не более трех порций сыра в день. Обычно граммовка одной порции указана на упаковке и ее размеры совершенно индивидуальны из-за расхождения составов.