Эксперт рассказал, почему план Байдена по войне с РФ провалился

В студии ведущие обсуждали встречу Дональда Трампа с королем Карлом III в Лондоне. Было высказано предположение, что президент США недоволен нынешним британским правительством. Но политолог Дмитрий Куликов уверен, что дело не в этом. Он рассказал, как ситуация обстоит, исходя из своего опыта общения с британской элитой. Куликов подчеркнул: принципиальные вопросы в Британии по-прежнему решает корона и спецслужбы подчиняются именно ей, а правительство и министры не имеют значения. По мнению эксперта, на встрече будут обсуждаться глобальные вопросы, не связанные с Украиной.
«Они пошли решать принципиальные вопросы войны и мира. Трамп попытался наехать на Индию с Китаем, а его в грубой форме публично послали. Вот уже сколько лет не посылали, слушались, они считали себя хозяевами мира, а тут послали. Ну придется что-то решать же. У них после ужина будет отдельная вечерняя встреча за чаем. Они будут обсуждать с королем важные принципиальные вопросы. И это не Украина — гораздо все серьезнее. Трамп исходит из того, что ситуация, заданная Обамой и Байденом больше 12 лет назад, она проиграна. Весь план за счет Украины и примкнувших других средств — Белоруссия должна была пасть, Казахстан прямо в 2022 году, Грузия должна была тоже на войну с нами явиться — вот это все провалилось. Они вообще не собирались с нами воевать. Они думали, как только заставят Россию вступиться за людей, и ей некуда будет деваться. Они этого добивались 10 лет. Весь гигантский план должен был смести российскую власть, социум», — заявил Куликов.
Эксперт выразил уверенность, что лидеры двух стран не планируют усиливать военное давление, а США не согласятся ввязываться в конфликт напрямую.
«План усилить военное давление не годится, потому что там финальная точка понятна. Никто не заказывал, чтобы мы перешагнули через аналог Карибского кризиса. Ядерная война не нужна. Такой принципиальный, по сути дела, разговор там должен состояться. Если Карл III будет убеждать Трампа продолжить войну и явиться лично, я не думаю, что это состоится пока», — высказался он.
Куликов также прокомментировал новости о том, что американцы подписали новый военный пакет, который должна оплатить Европа. По его словам, здесь не идет речь о больших масштабах.
«Они пока оплатили миллиард. Я помню, когда слово “миллиард” производило неизгладимое впечатление. А сейчас уже триллион, и лучше не один. Поэтому в наших старых представлениях речь идет о миллионах, в крайнем случае о 2−10 млн», — продолжил эксперт.
По мнению политолога, Трамп перекладывает финансовые долги на Европу, а дальше будет также поставлять оружие.
«Трамп — человек экстравагантный, он виртуозно использует американский принцип про обман. Он ищет баланс: обманывает или всех, но недолго, или отдельных, но всегда. Весь этот бизнес риелтора в Нью-Йорке — это глубочайше криминализованная сфера со столетними традициями. Это Трамп понимает все очень хорошо, он умеет делать вид. Он время от времени в отличие от других западных лидеров говорит правду. Он сказал закончить ситуацию, когда Европа паразитирует и получает через США доходы. Будет ровно наоборот — мы будем забирать все от Европы», — пояснил он.
По словам Куликова, Европа будет интересна Америке, если она будет лучше и мощнее Украины. Эксперт выразил уверенность, что первая в отличие от второй в состоянии выбраться из кризиса, чем и пользуется.
«Он считает, что деньги заберет и на войну [Европу] отправит. Задача заключается в следующем: все должны быть уничтожены, а Америка должна сохранить возможность получать дармовые ресурсы. Вне этого американский социум не воспроизводится. Все их величие основано на грабеже. Европа до так называемых великих географических открытий и Европа после — две большие разницы. Европа до — это нищая, постоянно грабящая друг друга сфера существования. Когда они совершили великие географические открытия, то поняли, что жизнь удалась. Почему Европа сходит с ума? Если у нее не будет дармовых ресурсов — ей конец. У Америки есть потенциал, они могут выжить. Им будет страшно тяжело, но шансы есть. У Европы нет никаких шансов. Трамп им предлагает: “Либо просто так умрете, а если будете служить нам в военном смысле и будете платить нам, то может быть”», — отметил он.