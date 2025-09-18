Эксперт рассказал, почему план Байдена по войне с РФ провалился

«Они пошли решать принципиальные вопросы войны и мира. Трамп попытался наехать на Индию с Китаем, а его в грубой форме публично послали. Вот уже сколько лет не посылали, слушались, они считали себя хозяевами мира, а тут послали. Ну придется что-то решать же. У них после ужина будет отдельная вечерняя встреча за чаем. Они будут обсуждать с королем важные принципиальные вопросы. И это не Украина — гораздо все серьезнее. Трамп исходит из того, что ситуация, заданная Обамой и Байденом больше 12 лет назад, она проиграна. Весь план за счет Украины и примкнувших других средств — Белоруссия должна была пасть, Казахстан прямо в 2022 году, Грузия должна была тоже на войну с нами явиться — вот это все провалилось. Они вообще не собирались с нами воевать. Они думали, как только заставят Россию вступиться за людей, и ей некуда будет деваться. Они этого добивались 10 лет. Весь гигантский план должен был смести российскую власть, социум», — заявил Куликов.