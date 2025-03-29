Эксперт рассказал об опасных ингредиентах в составах протеиновых батончиков

Артемов подчеркнул, что в батончиках обычно используют несколько видов белков. Один из самых распространенных — сывороточный концентрат, который получают из молока. Он быстро усваивается и богат незаменимыми аминокислотами, однако следует учитывать, что он может содержать лактозу, что важно для людей с непереносимостью молочных продуктов.