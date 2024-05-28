Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона в жаркую погоду

«Чтобы избежать перегрева и повреждения смартфона в жару нужно снять чехол, ведь он может удерживать тепло и препятствовать нормальному охлаждению смартфона. Избегайте прямых солнечных лучей, держите смартфон в тени. Не оставляйте его на солнце, особенно в автомобиле или на открытом воздухе. Используйте смартфон по минимуму, особенно для ресурсоемких задач, таких как игры, просмотр видео или навигация. Это поможет снизить нагрузку на процессор и предотвратить перегрев. Отключите функции, которые не используете в данный момент: Bluetooth, GPS и Wi-Fi. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить нагрев устройства. Используйте защитный экран, чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей», — сказал эксперт.