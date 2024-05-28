Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона в жаркую погоду

Перегрев устройства способен привести к различным проблемам, включая подвисания, снижение производительности, повреждение аккумулятора и даже поломку устройства. Об этом 28 мая «Известиям» рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.
«Чтобы избежать перегрева и повреждения смартфона в жару нужно снять чехол, ведь он может удерживать тепло и препятствовать нормальному охлаждению смартфона. Избегайте прямых солнечных лучей, держите смартфон в тени. Не оставляйте его на солнце, особенно в автомобиле или на открытом воздухе. Используйте смартфон по минимуму, особенно для ресурсоемких задач, таких как игры, просмотр видео или навигация. Это поможет снизить нагрузку на процессор и предотвратить перегрев. Отключите функции, которые не используете в данный момент: Bluetooth, GPS и Wi-Fi. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить нагрев устройства. Используйте защитный экран, чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей», — сказал эксперт.
По словам специалиста, зарядка смартфона на улице в жару от повербанка может быть опасной, поскольку способна ускорить перегрев аккумулятора и привести к его повреждению или быстрому износу. А в некоторых случаях — к вздутию и даже возгоранию аккумулятора.
«Если вам необходимо зарядить смартфон на улице в жаркую погоду, делайте это в тени, чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей. Убедитесь, что ваш повербанк имеет защиту от перегрева и перегрузки. Регулярно проверяйте температуру устройства и прекратите зарядку, если оно начинает перегреваться», — заключил Савченко.
В октябре прошлого года эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев поделился, что некоторые из функций смартфона можно отключать для экономии заряда батареи. В качестве первого примера он привел системный сервис печати — настройка в телефоне, которая всё время производит поиск принтера для возможности быстрой печати документа в случае необходимости.