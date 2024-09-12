Эксперт рассказал об опасности воды из кулеров

«В стране нет единого документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров. Производитель может очищать бутыль какими-то химическими средствами, а может просто заливать в эту бутылку новую порцию воды и поставлять потребителю. Естественно, вот это представляет опасность. Точно так же никак не обслуживается внутренняя полость кулеров, вода там находится в условиях для размножения разных микроорганизмов», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, опасность есть и в бутилированной воде, если пластмассовую бутылку использовать несколько раз.
«В настоящее время синтезируется более 11 млн органических соединений, поэтому сказать, что конкретно может выделяться, очень сложно. Но чем больше органики, тем больше всей заразы попадает. Это загрязняет воду. Если написано, что одноразовая бутылка, значит, выпили и убрали», — предупредил Юрий Гончар.
Он добавил, что мамы часто наливают детям в одну и ту же пластиковую спортивную бутылку с носиком компоты, напитки, а это неприемлемо.
Ранее в этот день 360.ru сообщал, что для производства бутилированной воды на территории микрорайона Сходня в городском округе Химки разработали четыре скважины.
29 июля врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова сообщила «Известиям», что чрезмерное потребление воды, как и недостаточное, оказывает вред на здоровье.
Ранее, 26 июля, эксперты рассказали «Известиям» о том, какая вода лучше подходит для заваривания чая. Выяснилось, что лучше всего чай заварился в бутилированной воде, а следующим по качеству стал напиток, сделанный на отфильтрованной.