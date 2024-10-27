Эксперт рассказал о влиянии на здоровье разных компонентов чая

Он отметил, что катехины, включая эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), представляют собой мощные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от окислительного стресса. Одно из наиболее значимых исследований, проведенное учеными из Университета Пердью в США, показало, что эти вещества могут замедлять рост раковых клеток и препятствовать их распространению в организме. Другие исследования подтверждают, что регулярное употребление зеленого чая, богатого катехинами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает состояние сосудов, что способствует снижению уровня артериального давления.
«Катехины также оказывают влияние на вкус чая — они придают напитку легкую горечь и терпкость. Однако этот эффект усиливается при длительной заварке, что делает важным правильное соблюдение температурного режима и времени приготовления чая», — объяснил эксперт.
Теанин — аминокислота, которая известна своими расслабляющими свойствами, уточнил он. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2019 году, показало, что вещество уменьшает стресс и улучшает качество сна, снижая уровень кортизола, гормона стресса, в организме. Теанин не только помогает расслабиться, но и повышает умственную концентрацию, что подтверждается исследованиями, проводимыми в Университете Осаки, Япония. В сочетании с кофеином он усиливает когнитивные функции и способствует более продуктивной работе без эффекта нервозности, который часто сопровождает употребление кофе.
«На вкус теанин добавляет чаю мягкость и сладковатый привкус, что компенсирует горечь, вызванную катехинами и кофеином, создавая сбалансированный вкус», — отметил Скидан.
По его словам, кофеин — самый известный стимулятор в чае, который помогает улучшать концентрацию и бодрость. В отличие от кофе, кофеин в чае действует более мягко благодаря взаимодействию с теанином. Исследования показали, что умеренное его употребление может улучшить когнитивные функции и снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Однако важно помнить, что высокая концентрация кофеина может вызывать бессонницу и нервозность, особенно у людей, чувствительных к этому веществу.
«Многочисленные исследования подтверждают, что химический состав чая оказывает положительное влияние на здоровье человека. Катехины защищают организм от окислительного стресса, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладают противораковыми свойствами. Теанин улучшает умственную деятельность и снижает стресс, а кофеин поддерживает бодрость и активность без резких скачков уровня энергии. Правильное сочетание этих компонентов не только формирует вкус и аромат напитка, но и делает его уникальным природным союзником для здоровья», — добавил эксперт.
Ранее, 20 октября, врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов сообщил «Известиям», что избавиться от тревоги помогут витамины, аромомасла и чаи. Среди последних он порекомендовал с ромашкой или мелиссой. Семирядов также посоветовал постоянно принимать витаминно-минеральный комплекс, омега-3, витамин D и магний.