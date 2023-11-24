Эксперт рассказал о способах защиты персональных данных от киберпреступников

«Одной из стратегий, которую часто используют киберпреступники, стало выманивание персональных финансовых данных пользователей через фейковые скидочные купоны. Мошенники присылают на электронную почту различные спецпредложения, которые якобы помогут сэкономить до 90% на покупках в интернете. Однако, чтобы воспользоваться купоном, нужно ввести свои личные данные, включая реквизиты банковской карты. В результате киберпреступники получают доступ к счету жертвы», — уточнил эксперт.

По его словам, другой распространенный способ мошенничества — фишинговые сайты, которые похожи на онлайн-платформы госорганов, банков, популярных соцсетей, маркетплейсов и других компаний. Еще одна разновидность обмана — копии известных приложений.

Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно знать, чем отличаются фишинговые сайты от оригинальных платформ, каким приложениям и рассылкам не стоит доверять, добавил Овсепян. Он назвал признаки поддельных сайтов и привел несколько советов, которые помогут избежать уловок аферистов.

«Чтобы проверить достоверность сайта, достаточно просмотреть его адресную строку. Перед ней будет значок замка, на который можно кликнуть и узнать, кому принадлежит сайт. Если замок красного цвета или открыт, то этот ресурс нельзя использовать. Лучше позвонить в службу поддержки и убедиться в достоверности платформы», — сказал эксперт.

Кроме того, адресная строка сайта не должна содержать буквы, заменяющие латинские.

Также следует обращать внимание на контакты, которые указаны на сайте. Овсепян отметил, что мошенники звонят с личных телефонов, а компании пользуются городскими номерами. В случае если человек сомневается во входящем звонке, стоит повесить трубку и перезвонить самому, посоветовал эксперт.

При этом на поддельном сайте могут быть грамматические ошибки: киберпреступники часто их делают при переносе контента.

«При получении скидочного купона проверяйте достоверность акции и репутацию продавца. Остерегайтесь рассылок с вложениями», — рекомендовал эксперт.

В то же время он рассказал, что при решении скачать мобильное приложение стоит посмотреть отзывы и количество скачиваний. Если их мало, то это повод задуматься, не является ли приложение мошенническим, считает Овсепян.

Он подчеркнул, что не стоит совершать покупки в интернете, используя общественный Wi-Fi.

«Киберпреступники могут получить доступ к личной информации через такое соединение. Также мошенники могут создать дублер общественной сети и украсть финансовые сведения, которые пользователь вводил при онлайн-покупке», — сказал эксперт.

Оплачивать товары из интернет-магазинов можно только через систему быстрых платежей, связанную с банком. Система никогда не запросит остаток по карте или телефон, а для подтверждения перевода направит соответствующее сообщение, добавил Овсепян.