Эксперт рассказал о способах защиты денег на счете от мошенников

Эксперт уточнил, что злоумышленник на своем компьютере при помощи необходимого приложения может видеть экран телефона жертвы и выполнять различные действия: открывать приложения, читать SMS и вводить коды. Чаще всего такую схему используют для получения доступа к банковским приложениям. Для того, чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо воздержаться от скачивания сторонних банковских программ, сообщил он.