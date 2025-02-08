Эксперт рассказал о способах выявить телефонных мошенников в разговоре

«Тоже не самая очевидная ситуация, так как, на первый взгляд, всё выглядит довольно безобидным. Вам присылают обычное СМС с кодом, вы называете его мошенникам, а после этого они делают вид, что забыли отключить микрофон, и начинают фоново рассказывать кому-то о том, что “доступ на “Госуслуги” получен, можно оформлять кредит”. Жертва реагирует, мошенники быстро заканчивают разговор, якобы понимая, что их поймали на вранье. Через несколько минут на мобильный телефон жертвы поступает звонок якобы из ФСБ — говорят, что в курсе ситуации и предлагают помощь. В ходе разговора запугивают фразами “на вас заведено уголовное дело”, “не сообщайте об этом никому, иначе пострадают ваши родственники”. Цель — выманить у вас деньги под предлогом перевода их на “безопасный счет” для решения сложившейся ситуации», — рассказал Пономаренко.