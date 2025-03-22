Эксперт рассказал о способах поступления в вуз без ЕГЭ

По его словам, в вуз без ЕГЭ могут поступить люди с ограниченными возможностями, абитуриенты с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО), выпускники школ, окончившие обучение до 1 января 2009 года, иностранцы и поступающие с уже имеющимся дипломом о высшем образовании. Поступить в вуз без ЕГЭ можно также на основе участия в олимпиадах и конкурсах.