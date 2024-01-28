Эксперт рассказал о способах экономии на воде

«Имеет смысл заменить краны с вентилем на краны с гусаком, чтобы не тратить время и воду на настройку температуры ее подачи. Экономить на воде также поможет и установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза. Если сантехнику вы менять не собираетесь, можно положить в бачок унитаза объемный предмет, например, бутылку с водой. Таким образом его объем уменьшится и на слив будет тратиться меньше воды. Немало ненужных трат может принести и текущий унитаз. Даже небольшая струйка воды, которая ежесекундно убегает в канализацию, по итогу превратится в существенную денежную сумму, которая утечет из вашего кошелька. Совет тут один — следить за сантехникой и вовремя ее ремонтировать. Если вы не можете понять, течет ваш унитаз или нет, добавьте в бачок немного красителя, спустя некоторое время станет понятно, есть ли протечка», — сказал он.