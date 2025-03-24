Эксперт рассказал о состоянии серого рынка лекарств в России

По словам Беспалова, серый фармацевтический рынок можно разделить на две категории. Первая включает медикаменты, которые отсутствуют на официальном рынке России. Например, лекарства от гепатита С, стоимость курса которых на сером рынке составляет от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как легальные аналоги могут стоить до двух миллионов рублей. Вторая категория связана с предпочтениями потребителей, которые выбирают импортные препараты.