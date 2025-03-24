Эксперт рассказал о состоянии серого рынка лекарств в России

Ассортимент, доступный в таких чатах, весьма разнообразен. Покупатели могут приобрести не только биологически активные добавки и витамины, но и онкологические препараты, опиоиды, антидепрессанты, а также средства для улучшения потенции.
По словам Беспалова, серый фармацевтический рынок можно разделить на две категории. Первая включает медикаменты, которые отсутствуют на официальном рынке России. Например, лекарства от гепатита С, стоимость курса которых на сером рынке составляет от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как легальные аналоги могут стоить до двух миллионов рублей. Вторая категория связана с предпочтениями потребителей, которые выбирают импортные препараты.
«Есть целый пласт потребителей, которые просто предпочитают покупку продуктов, скажем из Европы — ну, вот считает человек, что этот препарат поможет ему лучше, чем то, что можно купить в соседней аптеке», — отметил Беспалов.
Он также привел в пример препарат для лечения диабета «Оземпик», который используется и для снижения веса. Одна упаковка российского аналога стоит до шести тысяч рублей, в то время как цена европейского варианта может достигать 25 тысяч рублей.
«Несмотря на наличие полных аналогов российского производства этого препарата, в год по некоторым оценкам продается от 50 до 70 тысяч упаковок “Оземпика” именно на сером рынке», — добавил эксперт. Тем не менее, Беспалов отметил, что общий объем серого рынка в России не является значительным.
Эксперты настоятельно рекомендуют избегать покупки лекарств на рынках, в интернет-магазинах с ненадежной репутацией и у частных лиц. Как отмечается, все медикаменты, которые продаются в России, должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения РФ.
С увеличением популярности интернет-торговли в стране наблюдается рост контрафактной продукции. Ранее россиян предупредили о росте подделок на маркетплейсах.