Эксперт рассказал о самых подделываемых продуктах питания

Фальсификатом считается любой продукт, состав которого не соответствует информации на упаковке. Например, если вместо сахара используются искусственные подсластители. «Самая главная опасность фальсификации в том, что ее, как правило, невозможно распознать без экспертных лабораторных исследований. Поэтому она так востребована», — отметил эксперт.
Одним из способов борьбы с фальсификатом является маркировка продукции, которая помогла значительно снизить долю подделок в молочной продукции. Однако в категориях, где маркировка отсутствует, количество фальсификата значительно выше. Например, процент поддельных товаров может колебаться от 10−20% до 50−60% в таких категориях, как консервы. Часто подделывают сайру, колбасные изделия, мясные и рыбные консервации, а также некоторые соусы и соки.
По мнению Павлова, основным препятствием для исключения фальсификата из торговых сетей являются ограничения на проверки предприятий, которые не позволяют жестко наказывать нарушителей. Тем не менее, надзорные органы стараются делать все возможное, чтобы минимизировать количество поддельной продукции на полках магазинов. От этого страдают все: государство, покупатели и добросовестные производители. «Мы продолжим этим заниматься максимально тщательно», — подытожил эксперт.
Ранее россиян предупредили о росте подделок на маркетплейсах.