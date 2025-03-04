Эксперт рассказал о самых подделываемых продуктах питания

Одним из способов борьбы с фальсификатом является маркировка продукции, которая помогла значительно снизить долю подделок в молочной продукции. Однако в категориях, где маркировка отсутствует, количество фальсификата значительно выше. Например, процент поддельных товаров может колебаться от 10−20% до 50−60% в таких категориях, как консервы. Часто подделывают сайру, колбасные изделия, мясные и рыбные консервации, а также некоторые соусы и соки.