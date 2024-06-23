Эксперт рассказал о правилах пользования пляжами с домашними питомцами

Он отметил, что такие меры приняты для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, а также обезопасить других отдыхающих от собак, сославшись на то, что животное может проявить агрессию или просто стать причиной аллергического приступа. Поздняков отметил, что пляж является общественным местом, и на нем должно быть комфортно всем присутствующим.