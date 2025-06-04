«Мир танков»: эксперт рассказал о последствиях запрета деятельности разработчиков популярной игры

Ранее суд запретил деятельность компании «Леста»* — издателя «Мира танков» — и конфисковал ее активы в доход государства. Генпрокуратура обвинила владельца «Лесты»* Малика Хатажаева** и собственника Wargaming Виктора Кислого** в экстремизме. Ранее суд арестовал три юрлица компании. «Леста»* отвергает обвинения, утверждая, что работает в рамках закона.
«После ухода Wargaming с российского рынка главный проект, который издавала “Леста”*, получил название “Мир танков” и функционировал на территории России и Белоруссии. По сути, за эти два года это уже две разные игры. Вместе с тем само дело из-за отсутствия подробностей со стороны прокуратуры дает почву для многочисленных интерпретаций для всей индустрии и фанатов игры, которых около 6 миллионов. Это также может драматически повлиять на отношения между студиями в России и международными правообладателями», — рассказал руководитель РВИ.
Он пояснил, что, исходя из комментариев адвокатов и прокуратуры, сама игра продолжит функционировать и оснований для ее запрета на данный момент нет. Проблемы — у владельцев и руководителей компаний «Леста»* и Wargaming, которым предъявлены обвинения в том, что они экстремистская группа. Насколько известно, «Леста»* будет обжаловать решение суда и оно не вступает в силу до рассмотрения апелляционной жалобы, на подачу которой у нее есть один месяц.
«При этом важно подчеркнуть, что на данный момент у нас нет доступа к материалам дела, поэтому делать окончательные выводы преждевременно. Игрокам “Мира танков” обвинения в поддержке ВСУ точно не грозят, как и игрокам оригинального “World of Tanks”», — обратил внимание Овчинников.
Ситуация может стоить проекту части аудитории. Чувствительные пользователи могут уйти к конкурентам, например в War Thunder или «Калибр», считает эксперт. Еще один риск — уход ключевых специалистов. Если команда ослабнет, проект может потерять темп и конкурентоспособность. Талантливые и высококвалифицированные сотрудники найдут работу, но из-за отсутствия в России рынка инвестиций в видеоигровые проекты, скорее всего, в проектах в других странах.
Эксперт добавил, что важную роль сыграет реакция Wargaming. Если компания отзовет права, это может подтвердить обвинения прокуратуры о том, что бизнес не был разделен и остался подконтрольным иностранной компании. В противном случае у «Лесты»* есть шансы доказать свою независимость и продолжить работу.
ООО «Леста»* — старейшая видеостудия постсоветской России. В компании создавали спецэффекты для сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. В 2022 году эти две компании снова разделились. Wargaming заявила о поддержке Украины и ушла с российского рынка. ООО «Леста» заявило о поддержке российских властей и ориентации на российский и белорусский рынок. В связи с этим «Леста»* стала выпускать игры «Мир танков» и «Мир кораблей» на российских серверах.
* — внесена в перечень экстремистов и террористов.
** — собственник Wargaming Виктор Кислый и владелец «Леста Игры» Малик Хатажаев признаны экстремистами в РФ.