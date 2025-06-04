«Мир танков»: эксперт рассказал о последствиях запрета деятельности разработчиков популярной игры

«После ухода Wargaming с российского рынка главный проект, который издавала “Леста”*, получил название “Мир танков” и функционировал на территории России и Белоруссии. По сути, за эти два года это уже две разные игры. Вместе с тем само дело из-за отсутствия подробностей со стороны прокуратуры дает почву для многочисленных интерпретаций для всей индустрии и фанатов игры, которых около 6 миллионов. Это также может драматически повлиять на отношения между студиями в России и международными правообладателями», — рассказал руководитель РВИ.