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Эксперт рассказал о первых доходных домах в России и почему они исчезли в советское время

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры РФ Владимир Викторович Тарновский специально для ВФокусе Mail рассказал о роли доходных домов в российской истории.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

Доходные дома могут стать нашей реальностью

В России планируют возродить доходные дома — соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме. Депутат ЛДПР Владимир Кошелев в разговоре с ТАСС отметил, что инициатива поможет улучшить жилищные условия граждан.

«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома, когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора», — рассказал Кошелев.

Депутат назвал доходные дома «незаслуженно забытым сегментом недвижимости» и отметил, что на них в свое время приходилось около 40% жилого фонда в Москве.

«Институт доходных домов надо возрождать, чтобы у наших граждан появилась еще одна дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью такого расширения предложения на нашем рынке», — добавил чиновник.

Каковы перспективы

Специалист по недвижимости Дмитрий Ракута считает, что появление доходных домов повлияет на аренду жилья. Он отметил, что, с одной стороны, вероятно, снизятся ежемесячные платежи для квартиросъемщиков, а с другой, рынок может стать более прозрачным и это устроит не всех арендаторов, сообщает «Абзац».

Профессор Финуниверситета Александр Сафонов подчеркнул, что проект возрождения доходных домов уже обсуждался ранее и тогда была проблема с привлекательностью для инвесторов. По словам Сафонова, требуется примерно 20−30 лет, чтобы вернуть затраты на строительство доходных домов. Эксперт также обратил внимание на отсутствие у инвесторов понимания о том, как будут расти цены на обслуживание таких объектов и как будет выдерживаться конкуренция с другой недвижимостью в Москве. По мнению Сафонова, в маленьких городах нет высокого спроса на съемное жилье и там это может быть неактуальным вопросом, сообщает «Москва 24».

Возрождение доходных домов в России: взгляд в прошлое

Известно, что доходные дома были распространенным явлением в XIX—XX вв.еках. Какие преимущества получали жильцы доходных домов и почему этот институт исчез в советский период, эксклюзивно для ВФокусе Mail рассказал Владимир Викторович Тарновский, генеральный директор АНО ДПО «НИИ КН» (Национальный исследовательский институт культурного наследия), член Президиума Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры РФ.

По словам эксперта, в дореволюционной России институт доходных домов «имел довольно широкое распространение». Владимир Тарновский отметил, что первые доходные дома начали строить в XVIII в. и очень скоро они стали неотъемлемой частью городской жизни в Российской империи, особенно в крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге.

«Популярность доходных домов была обусловлена, с одной стороны, значительными преимуществами для жильцов, с другой стороны, финансовой выгодой для их владельцев. Доходные дома представляли собой многоквартирные здания, построенные с целью сдачи квартир в аренду. Квартиры в доходных домах были совершенно разного уровня и на любой кошелек: элитные многокомнатные квартиры в престижных районах и самые скромные помещения. В доходных домах жили и состоятельные люди, и люди со скромным доходом: студенты, небогатые чиновники, мигранты и многие известные люди своего времени, приезжавшие в столицы из родовых мест, к примеру, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и другие», — пояснил Владимир Тарновский.

Эксперт отмечает, что стоимость проживания в доходных домах зависела от количества этажей, наличия коммуникаций и других факторов.

«В Москве на начало XX века примерно 40% жилого фонда было представлено доходными домами. Прибыльность дома, как и цена проживания в нем, зависела не только от его местоположения, но и от количества этажей, площади, архитектуры, состояния, степени обслуживания и наличия коммуникаций», — рассказал гендиректор Национального исследовательского института культурного наследия.

По словам Владимира Тарновского, в дореволюционные времена люди стремились жить в доходных домах. Во-первых, человеку было проще переехать и не тратить финансы на обслуживание квартиры, в которой не живет.

«Жить именно в доходных домах было выгоднее по многим причинам. Жилье отличалось доступностью. При переезде в новый город человек мог найти себе комнату или квартиру по уровню дохода и статуса. Это давало ему свободу выбора места для жизни и/или профессиональной деятельности, при этом позволяло быть не связанным обязательствами по содержанию собственных квартир в нескольких городах, позволяло не тратить свои финансы на их обслуживание, ремонт и содержание во время отсутствия хозяина. Для тех, кто не имел капитала на покупку жилья, это была единственная и реальная возможность перебраться в город для заработка и самореализации. Если изменился доход, надоели соседи или перевели на новое место службы — можно было быстро переехать, не тратя время и силы на продажу недвижимости», — продолжил Владимир Тарновский.

Во-вторых, эксперт отмечает, что многих привлекало то, как устроена инфраструктура.

«Значительным бонусом была доступная инфраструктура. Доходные дома часто строились с учетом наличия лавок, мест отдыха, служб быта, что делало проживание более комфортным. В некоторых домах в общее пользование предоставлялись: библиотека, ясли, сушки, холодные кладовые и др.», — рассказал историк.

Владимир Тарновский объяснил, что в советские годы доходные дома перешли в собственность государства и были приспособлены под административные, торговые и коммунальные помещения.

«С приходом советской власти институт доходных домов был ликвидирован. После Октябрьской революции 1917 года была проведена, в частности, национализация, в ходе которой доходные дома перешли в государственную собственность. Доходные дома были приспособлены к современному использованию и стали выполнять новые функции, в основном административные, торговые и коммунальные. В советское время была введена система государственного жилищного фонда, которая предполагала предоставление жилья гражданам на основе очереди и определенных критериев нуждаемости», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что идеология советской системы была ориентирована на бесплатное и льготное предоставление жилья и это шло вразрез с принципами работы доходных домов.

«Идеологические принципы советской власти были направлены на создание условий для бесплатного или льготного предоставления жилья гражданам, что противоречило дореволюционному принципу коммерческой аренды жилья в доходных домах. Высокий спрос на жилье был решен за счет уплотнения квартир и создания коммуналок и общежитий. Что, разумеется, быстро перестало удовлетворять людей. В конце 1950-х гг. началась программа расселения коммуналок в маленькие, но отдельные квартиры. Таким образом, исчезновение доходных домов было обусловлено идеологическими и экономическими факторами, которые определили развитие жилищной политики в советский период», — резюмировал Владимир Тарновский.