Эксперт рассказал о первых доходных домах в России и почему они исчезли в советское время

Доходные дома могут стать нашей реальностью
«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома, когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора», — рассказал Кошелев.
Депутат назвал доходные дома «незаслуженно забытым сегментом недвижимости» и отметил, что на них в свое время приходилось около 40% жилого фонда в Москве.
«Институт доходных домов надо возрождать, чтобы у наших граждан появилась еще одна дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью такого расширения предложения на нашем рынке», — добавил чиновник.
Каковы перспективы
Специалист по недвижимости Дмитрий Ракута считает, что появление доходных домов повлияет на аренду жилья. Он отметил, что, с одной стороны, вероятно, снизятся ежемесячные платежи для квартиросъемщиков, а с другой, рынок может стать более прозрачным и это устроит не всех арендаторов, сообщает «Абзац».
Профессор Финуниверситета Александр Сафонов подчеркнул, что проект возрождения доходных домов уже обсуждался ранее и тогда была проблема с привлекательностью для инвесторов. По словам Сафонова, требуется примерно 20−30 лет, чтобы вернуть затраты на строительство доходных домов. Эксперт также обратил внимание на отсутствие у инвесторов понимания о том, как будут расти цены на обслуживание таких объектов и как будет выдерживаться конкуренция с другой недвижимостью в Москве. По мнению Сафонова, в маленьких городах нет высокого спроса на съемное жилье и там это может быть неактуальным вопросом, сообщает «Москва 24».
Возрождение доходных домов в России: взгляд в прошлое
Известно, что доходные дома были распространенным явлением в
По словам эксперта, в дореволюционной России институт доходных домов «имел довольно широкое распространение». Владимир Тарновский отметил, что первые доходные дома начали строить в XVIII в. и очень скоро они стали неотъемлемой частью городской жизни в Российской империи, особенно в крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге.
«Популярность доходных домов была обусловлена, с одной стороны, значительными преимуществами для жильцов, с другой стороны, финансовой выгодой для их владельцев. Доходные дома представляли собой многоквартирные здания, построенные с целью сдачи квартир в аренду. Квартиры в доходных домах были совершенно разного уровня и на любой кошелек: элитные многокомнатные квартиры в престижных районах и самые скромные помещения. В доходных домах жили и состоятельные люди, и люди со скромным доходом: студенты, небогатые чиновники, мигранты и многие известные люди своего времени, приезжавшие в столицы из родовых мест, к примеру, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и другие», — пояснил Владимир Тарновский.
«В Москве на начало XX века примерно 40% жилого фонда было представлено доходными домами. Прибыльность дома, как и цена проживания в нем, зависела не только от его местоположения, но и от количества этажей, площади, архитектуры, состояния, степени обслуживания и наличия коммуникаций», — рассказал гендиректор Национального исследовательского института культурного наследия.
По словам Владимира Тарновского, в дореволюционные времена люди стремились жить в доходных домах. Во-первых, человеку было проще переехать и не тратить финансы на обслуживание квартиры, в которой не живет.
«Жить именно в доходных домах было выгоднее по многим причинам. Жилье отличалось доступностью. При переезде в новый город человек мог найти себе комнату или квартиру по уровню дохода и статуса. Это давало ему свободу выбора места для жизни и/или профессиональной деятельности, при этом позволяло быть не связанным обязательствами по содержанию собственных квартир в нескольких городах, позволяло не тратить свои финансы на их обслуживание, ремонт и содержание во время отсутствия хозяина. Для тех, кто не имел капитала на покупку жилья, это была единственная и реальная возможность перебраться в город для заработка и самореализации. Если изменился доход, надоели соседи или перевели на новое место службы — можно было быстро переехать, не тратя время и силы на продажу недвижимости», — продолжил Владимир Тарновский.
Во-вторых, эксперт отмечает, что многих привлекало то, как устроена инфраструктура.
«Значительным бонусом была доступная инфраструктура. Доходные дома часто строились с учетом наличия лавок, мест отдыха, служб быта, что делало проживание более комфортным. В некоторых домах в общее пользование предоставлялись: библиотека, ясли, сушки, холодные кладовые и др.», — рассказал историк.
Владимир Тарновский объяснил, что в советские годы доходные дома перешли в собственность государства и были приспособлены под административные, торговые и коммунальные помещения.
«С приходом советской власти институт доходных домов был ликвидирован. После Октябрьской революции 1917 года была проведена, в частности, национализация, в ходе которой доходные дома перешли в государственную собственность. Доходные дома были приспособлены к современному использованию и стали выполнять новые функции, в основном административные, торговые и коммунальные. В советское время была введена система государственного жилищного фонда, которая предполагала предоставление жилья гражданам на основе очереди и определенных критериев нуждаемости», — пояснил эксперт.
«Идеологические принципы советской власти были направлены на создание условий для бесплатного или льготного предоставления жилья гражданам, что противоречило дореволюционному принципу коммерческой аренды жилья в доходных домах. Высокий спрос на жилье был решен за счет уплотнения квартир и создания коммуналок и общежитий. Что, разумеется, быстро перестало удовлетворять людей. В конце 1950-х гг. началась программа расселения коммуналок в маленькие, но отдельные квартиры. Таким образом, исчезновение доходных домов было обусловлено идеологическими и экономическими факторами, которые определили развитие жилищной политики в советский период», — резюмировал Владимир Тарновский.