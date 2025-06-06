Эксперт рассказал о первых доходных домах в России и почему они исчезли в советское время

«Жить именно в доходных домах было выгоднее по многим причинам. Жилье отличалось доступностью. При переезде в новый город человек мог найти себе комнату или квартиру по уровню дохода и статуса. Это давало ему свободу выбора места для жизни и/или профессиональной деятельности, при этом позволяло быть не связанным обязательствами по содержанию собственных квартир в нескольких городах, позволяло не тратить свои финансы на их обслуживание, ремонт и содержание во время отсутствия хозяина. Для тех, кто не имел капитала на покупку жилья, это была единственная и реальная возможность перебраться в город для заработка и самореализации. Если изменился доход, надоели соседи или перевели на новое место службы — можно было быстро переехать, не тратя время и силы на продажу недвижимости», — продолжил Владимир Тарновский.