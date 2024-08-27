Эксперт рассказал о модных трендах на осень-зиму 2024−2025

По словам эксперта, ведущие модные дома представили коллекции, которые не только отражают современные тенденции, но и переосмысливают наследие прошлого.
Возвращение объема: акцентные плечи и рукава
Одним из самых заметных трендов сезона становится акцент на плечевой линии. Дизайнеры словно решили вернуть нас во времена Ренессанса или в эпоху 1980-х, предлагая разнообразные вариации объемных рукавов и подчеркнутых плеч.
По словам эксперта, Bottega Veneta и Jil Sander представили пальто-коконы с покатыми плечами, создающие мягкий, обволакивающий силуэт. Etro и Roberto Cavalli пошли еще дальше, добавив объемный верх даже в пуховики.
Этот тренд имеет глубокие исторические корни. В эпоху Возрождения объемные рукава символизировали статус и богатство их обладателя. В 1980-х годах подплечники стали символом женской эмансипации и стремления к равенству в деловом мире.
Сегодня же объемные плечи и рукава добавляют образу драматичности и выразительности, позволяя женщинам заявить о себе без слов.
Уютная классика: трикотаж и «бабушкины» жилеты
Трикотаж продолжает триумфальное шествие по подиумам, олицетворяя стремление к комфорту и уюту в осенне-зимний период. Дизайнеры предлагают целые ансамбли из трикотажных изделий, играя с текстурами и формами. Особое внимание привлекают так называемые «бабушкины» жилеты — уютные, с узорами или в однотонном исполнении, они добавляют образу теплоты и ностальгического шарма.
Интересно, что дизайнеры не ограничиваются классическими вариантами трикотажа. Мы видим платья и костюмы из фактурного трикотажа, которые благодаря своей текстуре и крою выглядят элегантно и подходят даже для вечерних выходов. Тренд на многослойность также находит свое отражение в трикотажных образах — дизайнеры предлагают сочетать несколько трикотажных изделий разной фактуры и толщины, создавая интересные визуальные и тактильные контрасты.
Переосмысление классики: брючные костюмы и гендерные игры
Дизайнеры не перестают экспериментировать с этим классическим элементом гардероба. Мы видим костюмы-двойки с брюками самых разных фасонов — от классических прямых до модных брюк-бананов и расклешенных моделей.
Особое внимание привлекают яркие и принтованные варианты костюмов. Они словно бросают вызов традиционному представлению о деловом стиле, добавляя в него элемент игры и самовыражения. Oversize-пиджаки, сочетающиеся с узкими брюками, создают интересный силуэт и позволяют экспериментировать с пропорциями.
Этот тренд продолжает традицию, начатую Ивом Сен-Лораном, который первым предложил женщинам носить «мужские» костюмы. Сегодня брючный костюм символизирует не только профессионализм и деловой подход, но и свободу выбора, возможность играть с гендерными стереотипами в одежде.
Вечная классика: маленькое черное платье и тотальный черный
Классика жанра — маленькое черное платье — переживает очередной ренессанс в сезоне осень-зима 2024−2025, рассказывает Мигранов. Маленькое черное платье, созданное Коко Шанель почти сто лет назад, продолжает вдохновлять дизайнеров и оставаться желанным предметом в гардеробе каждой женщины.
Дизайнеры предлагают новые интерпретации этого вечного предмета гардероба. Мы видим ультракороткие варианты, модели с неожиданными вырезами и необычными деталями. Особенно интересны версии, где классический черный цвет сочетается с различными фактурами, создавая глубину и объем.
Смелость и провокация: прозрачность и белье как верхняя одежда
Дизайнеры предлагают полупрозрачные платья в бельевом стиле, прозрачные блузы, надеваемые на голое тело, и интересные сочетания прозрачных и плотных тканей в одном образе.
Интересно, что прозрачность теперь не ограничивается вечерними нарядами. Дизайнеры предлагают интегрировать прозрачные элементы и в повседневные образы, создавая интригующие контрасты между открытым и закрытым, провокационным и сдержанным.
Яркие краски осени: цвета и принты
Вопреки стереотипу о том, что осенне-зимняя мода должна быть сдержанной и темной, сезон 2024−2025 обещает быть необычайно ярким. Насыщенный красный цвет становится одним из главных героев подиумов. Valentino и Versace представили целые коллекции, построенные вокруг этого страстного, энергичного цвета.
Цветочные принты, традиционно ассоциирующиеся с весенне-летними коллекциями, получают новую, осеннюю интерпретацию. Мы видим цветы в более глубоких, насыщенных оттенках, на темном фоне, что создает интересный визуальный эффект.
Особое внимание привлекает возвращение шахматной клетки. Этот графичный принт, отсылающий нас к моде 1960-х годов, появляется на пальто, костюмах и платьях.
Движение и текстура: бахрома и цветы
Динамика и движение становятся ключевыми темами сезона, и дизайнеры активно используют декоративные элементы для создания этого эффекта. Бахрома, появляющаяся на платьях, куртках и аксессуарах, добавляет образам легкости и игривости. Bottega Veneta и Jil Sander особенно креативно подошли к использованию этого элемента, создавая целые наряды, словно сотканные из струящихся нитей.
Цветочные аппликации и вышивки на верхней одежде — еще один способ добавить текстуру и объем образам. Этот тренд особенно интересен тем, что переносит традиционно «летний» декор на осенние и зимние вещи, создавая неожиданные и свежие сочетания.
Некоторые дизайнеры, такие как Dolce & Gabbana и Sportmax, предлагают использовать перья как альтернативу бахроме. Этот элемент добавляет образам роскоши и театральности, отсылая нас к эпохе гламура и голливудского шика.
От классики до авангарда: эволюция верхней одежды
Верхняя одежда в сезоне осень-зима 2024−2025 представляет собой настоящий парад стилей и форм. С одной стороны, мы видим возвращение к классическим силуэтам пальто, но с новыми, неожиданными пропорциями. С другой стороны, дизайнеры активно экспериментируют с формами и материалами.
Стеганые куртки и пальто различной длины становятся одним из ключевых трендов сезона. Этот практичный и комфортный элемент гардероба приобретает новое звучание благодаря необычным цветовым решениям и интересным деталям.
Особого внимания заслуживают кейпы и пончо, предлагаемые как альтернатива традиционным пальто. Эти формы, имеющие богатую историю в моде, возвращаются на подиумы в новом, современном прочтении. Они добавляют образу драматичности и шика, при этом оставаясь практичными для холодного сезона.
Финальный штрих: перчатки как главный акцент
В сезоне осень-зима 2024−2025 перчатки становятся не просто функциональным аксессуаром, а ключевым элементом образа. Дизайнеры предлагают самые разнообразные варианты: от классических кожаных перчаток до экстравагантных моделей из необычных материалов.
Miu Miu представил объемные перчатки, напоминающие боксерские, а Louis Vuitton украсил свои модели мехом и бахромой.
Мода осенне-зимнего сезона 2024−2025 предстает перед нами как калейдоскоп стилей, эпох и настроений. От классической элегантности до авангардных решений, от уютного трикотажа до провокационной прозрачности — этот сезон предлагает широчайший спектр возможностей для самовыражения.
Ключевыми темами становятся игра с объемами, смелые цветовые решения и переосмысление классических элементов гардероба. Мы видим, как дизайнеры черпают вдохновение в историческом наследии моды, но интерпретируют его в соответствии с духом нашего времени, рассказал Мигранов.