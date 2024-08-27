Эксперт рассказал о модных трендах на осень-зиму 2024−2025

Интересно, что дизайнеры не ограничиваются классическими вариантами трикотажа. Мы видим платья и костюмы из фактурного трикотажа, которые благодаря своей текстуре и крою выглядят элегантно и подходят даже для вечерних выходов. Тренд на многослойность также находит свое отражение в трикотажных образах — дизайнеры предлагают сочетать несколько трикотажных изделий разной фактуры и толщины, создавая интересные визуальные и тактильные контрасты.