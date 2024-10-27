Эксперт рассказал о действиях, если завис телефон

«Жизнь современного человека так сильно связана с его смартфоном, что даже полчаса без него могут показаться вечностью. А уж если гаджет завис в самый неподходящий момент, переживаний не избежать. Чтобы не паниковать, когда устройство зависает, нужно заранее разобраться, как в этой ситуации действовать», — сказал он.
Перезагрузить устройство — первое, что нужно попробовать сделать. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока экран не погаснет, затем снова нажмите на нее для перезагрузки телефона.
«Если зависло одно конкретное приложение, можно попробовать закрыть его принудительно. Для этого откройте панель многозадачности (обычно двойным нажатием кнопки Home) и смахните карточку приложения вверх, чтобы закрыть ее. В некоторых случаях проблема может быть связана с накоплением временных данных и кэша в приложении. Чтобы очистить кэш, зайдите в настройки телефона, найдите раздел “Приложения” и выберите нужное приложение. Затем нажмите на “Очистка кэша”», — сказал Казаков.
По словам эксперта, в некоторых случаях проблема может возникать из-за большой нагрузки на оперативную систему гаджета. Так бывает, когда в фоновом режиме работает несколько приложений.
«Если работает сразу несколько тяжелых приложений, то гаджет тормозит, просто потому что ему не хватает свободной оперативной памяти. Чтобы этого избежать, откройте меню запущенных приложений с помощью сенсорной кнопки внизу экрана. Закройте принудительно все приложения, которыми не пользуетесь прямо сейчас», — сказал собеседник издания.
Также можно попробовать сбросить настройки сети.
«Иногда проблемы могут возникать из-за неправильной работы сети. Для сброса настроек сети перейдите в “Настройки”, “Система”, “Дополнительно”, “Резервное копирование и сброс”, “Сброс настроек Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth”, — сказал Казаков.
Проверьте наличие обновлений операционной системы и установите их, если они доступны. Новые версии часто содержат исправления ошибок и улучшения производительности, добавил специалист.
«В большинстве случаев вернуть гаджет к жизни поможет жесткая (принудительная) перезагрузка — определенная комбинация кнопок. Для устройств Android нужно нажать и одновременно удерживать кнопку увеличения или уменьшения громкости и кнопку включения гаджета. Для iPhone инструкция другая: сначала один раз нажать и отпустить боковую кнопку увеличения громкости; затем один раз нажать и отпустить боковую кнопку уменьшения громкости; в конце нажмите и удерживайте кнопку включение, и отпустите, когда экран погаснет, и дождитесь загрузки», — сказал он.
Жесткий сброс следует выполнять только в крайнем случае, так как он удалит все данные с вашего устройства, предупредил эксперт.
«Перед выполнением жесткого сброса обязательно сделайте резервную копию важных данных. Процесс зависит от модели телефона, но обычно включает следующие шаги: выключить устройство, одновременно нажать и удерживать определенные комбинации клавиш (например, кнопку питания и увеличения громкости), следовать инструкциям на экране. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, возможно, стоит обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта устройства», — заключил Казаков.
25 октября эксперт Казаков рассказал «Известиям», как создавать впечатляющие снимки на камеру своего смартфона. По его словам, важна композиция, то есть правильное расположение объектов в кадре. Одна из рабочих рекомендаций — правило третей. Так, объект помещается в левую или правую треть изображения, а остальные две трети остаются свободными. Здесь поможет сетка, которую можно включить при фотосъемке на смартфон, — главный объект в кадре должен располагаться на одном из пересечений линий этой разметки.