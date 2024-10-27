Эксперт рассказал о действиях, если завис телефон

«В большинстве случаев вернуть гаджет к жизни поможет жесткая (принудительная) перезагрузка — определенная комбинация кнопок. Для устройств Android нужно нажать и одновременно удерживать кнопку увеличения или уменьшения громкости и кнопку включения гаджета. Для iPhone инструкция другая: сначала один раз нажать и отпустить боковую кнопку увеличения громкости; затем один раз нажать и отпустить боковую кнопку уменьшения громкости; в конце нажмите и удерживайте кнопку включение, и отпустите, когда экран погаснет, и дождитесь загрузки», — сказал он.