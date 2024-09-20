Эксперт рассказал, о чем говорит увлечение ребенка квадробикой

В костюме животного ребенок может чувствовать себя более свободным, чем в обычной жизни, он перестает бояться оценок со стороны и погружается в игру с полной самоотдачей. Это помогает развивать уверенность в себе и своих силах, что, безусловно, влияет на дальнейшее личностное развитие. В таком формате дети могут безопасно экспериментировать с новыми качествами и поведением, что в конечном итоге помогает им лучше адаптироваться к окружающему миру.