Эксперт рассказал, о чем говорит увлечение ребенка квадробикой

Главное в квадробике — не костюмы, а возможность через игру выражать эмоции, исследовать свои внутренние переживания и взаимодействовать с другими детьми.
«Это увлечение не следует рассматривать как что-то негативное или отклоняющееся от нормы. Напротив, оно позволяет детям развивать эмоциональный интеллект и социализироваться в комфортной и творческой форме», — поясняет эксперт.
С психологической точки зрения квадробика — это уникальная возможность для самовыражения. Детям, особенно на ранних этапах развития, часто сложно словами передавать свои чувства и эмоции.
Играя, например, роль тигра, ребенок учится быть более уверенным в себе, исследует свою внутреннюю силу и учится справляться с вызовами. Это важный аспект в психологическом развитии, который позволяет ребенку изучать себя в безопасной игровой форме, считает психотерапевт.
Кроме того, квадробика помогает развивать навыки общения и взаимодействия с окружающими. Когда дети играют в группе, они учатся договариваться, строить сценарии, обмениваться ролями. Такие игры не только стимулируют воображение, но и способствуют развитию социальной адаптации.
Психологи отмечают, что дети, вовлеченные в подобные коллективные игры, становятся более чуткими к чувствам других, быстрее учатся распознавать эмоции своих сверстников и реагировать на них. По мнению эксперта, это формирует эмпатию и улучшает способность к сотрудничеству и решению конфликтов.
Как отмечает Тимур Муталиев, для многих детей такие игры становятся важным способом преодоления личных барьеров.
В костюме животного ребенок может чувствовать себя более свободным, чем в обычной жизни, он перестает бояться оценок со стороны и погружается в игру с полной самоотдачей. Это помогает развивать уверенность в себе и своих силах, что, безусловно, влияет на дальнейшее личностное развитие. В таком формате дети могут безопасно экспериментировать с новыми качествами и поведением, что в конечном итоге помогает им лучше адаптироваться к окружающему миру.
Таким образом, квадробика — не просто модное увлечение, а важный элемент детского развития.
«Она помогает детям исследовать свои эмоции, развивает их воображение и улучшает коммуникативные навыки. В этом процессе нет места драме или тревоге, это просто увлекательная и полезная игра, которая поддерживает здоровое развитие личности в атмосфере творчества и радости», — признает психотерапевт.
Вместе с тем, родители и педагоги должны быть внимательными к тому, как дети играют.
«Если ребенок начинает чрезмерно погружаться в ролевые игры, отождествляя себя с образом животного настолько, что это мешает его повседневной жизни, это может стать поводом для беспокойства», — говорит психотерапевт.
Например, если игры начинают заменять реальные взаимодействия с окружающими или ребенок избегает обычных обязанностей, полностью погружаясь в воображаемый мир, стоит обсудить это с психологом.
Важно сохранять баланс между игрой и реальной жизнью, чтобы ролевые игры оставались именно средством для развития, а не уходом от реальности, заключил эксперт.
Редакция ВФокусе Mail провела исследование среди своих пользователей и выяснила, как они относятся к квадробингу.