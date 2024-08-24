Эксперт рассказал, кто может взять отгул на работе 1 сентября

Если работник накопил отгулы, он может использовать их для того, чтобы не выходить на работу 1 сентября. Также можно оформить это как ежегодный оплачиваемый отпуск, согласовав его с работодателем. Этот способ могут использовать не только родители первоклассников, но и все остальные сотрудники, которые хотят провести этот день с детьми.