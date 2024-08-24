Эксперт рассказал, кто может взять отгул на работе 1 сентября

Как рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, отгул по случаю Дня знаний могут взять несколько категорий сотрудников.
Родители первоклассников
По статье 262 Трудового кодекса у одного из родителей (а также опекунов, попечителей) первоклассника есть право на дополнительный выходной 1 сентября. Стоит учесть, что работодатель не оплачивает этот день. Однако сотрудник может использовать его как оплачиваемый день из своего ежегодного отпуска или взять отгул за ранее отработанное время.
Отпуск или отгул
Если работник накопил отгулы, он может использовать их для того, чтобы не выходить на работу 1 сентября. Также можно оформить это как ежегодный оплачиваемый отпуск, согласовав его с работодателем. Этот способ могут использовать не только родители первоклассников, но и все остальные сотрудники, которые хотят провести этот день с детьми.
Особые категории работников
Некоторым работникам положены дополнительные гарантии, которые предоставляются по коллективному договору или локальным нормативным актам организации. Некоторые фирмы, например, дают дополнительные выходные дни родителям, чьи дети идут в школу.
По семейным обстоятельствам
Можно оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск в связи с семейными обстоятельствами. Это также может подойти тем, кто хочет провести этот день с детьми.
Мария Яковлева посоветовала сотрудникам заранее сообщать руководителям о намерении не выходить на работу 1 сентября. Нужно будет подать заявление на отпуск или отгул. Если речь идет о дополнительном выходном для родителя первоклассника, могут потребоваться копия свидетельства о рождении ребенка и справка из школы. Если работодатель решит согласовать отгул или отпуск, он оформит соответствующий приказ.
Перед 1 сентября школьникам нужно посетить несколько врачей. Ранее педиатр рассказала, какие это специалисты.