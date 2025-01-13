Эксперт рассказал, кому необходимо купить очиститель воздуха

Загрязняющие веществ ав воздухе на улице могут влиять на качество воздухе в помещении. Это может усугубить проблемы у людей с астмой и другими респираторными заболеваниями, а также привести к усталости, головным болям и тошноте.
Из-за загрязнения воздуха очистители становятся более популярными по всему миру. В The Guardian рассказали, кому нужно приобрести эти устройства, как они работают и как их использовать.
Что такое очиститель воздуха
Очистители воздуха — это, как правило, портативные механические фильтры, которые улавливают твердые частицы, такие как пыль и мелкие частицы в воздухе.
Джилл Хейнс, старший директор Американской ассоциации пульмонологов, отмечает, что очиститель воздуха не избавляет от вирусов, бактерий и других патогенов. Большинство домашних устройств могут улавливать твердые частицы, но, как правило, не уничтожать их.
Как работает очиститель воздуха
Устройство очистителя довольно простое: вентилятор всасывает воздух из помещения и пропускает его через один или несколько фильтров. Золотым стандартом является HEPA-фильтр (высокоэффективный пылеулавливающий фильтр), который может удалять 99% частиц размером до 0,3 микрона, включая пыль, пыльцу, шерсть домашних животных и некоторые бактерии.
Некоторые устройства также могут включать угольные фильтры, которые эффективно удаляют запахи, газы и летучие органические соединения (ЛОС). Есть ряд очистителей воздуха со встроенными функциями ионизации.
Эффективность очистителя воздуха зависит от таких факторов, как как тип используемой фильтрации, размер устройства по отношению к помещению (на большинстве устройств указан размер помещения, которое они могут эффективно очищать) и скорость подачи чистого воздуха (CADR) — показатель, который указывает, сколько воздуха система фильтрации может пропускать в минуту.
Наиболее эффективную работу устройства обеспечивает своевременная замена фильтров.
Некоторые устройства оснащены встроенными датчиками твёрдых частиц, которые измеряют концентрацию частиц в воздухе и запускают фильтрацию при высоком уровне PM2,5. Однако такие датчики не реагируют на озон, CO2 или летучие органические соединения.
Кому нужен очиститель воздуха
По словам Хейнса, наиболее важен очиститель воздуха для людей, которые чувствительны к пыльце, шерсти животных и пыли, а также для тех, кто страдает астмой, аллергиями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо прочего, устройство будет полезно приобрести, если в доме проживают дети, беременные женщины и пожилые люди.
Когда нужно использовать очиститель воздуха
Устройство можно использовать всегда, не выключая его из розетки. Однако если вы стараетесь беречь электроэнергию, включайте очиститель воздуха, когда на индикаторе появится оранжевая полоска.
Что еще можно сделать для поддержания чистого воздуха в квартире
Чтобы сохранить воздух чистым, не жгите ничего в помещении, в том числе сигареты (даже электронные и вейпы). Если у вас газовая плита, во время готовки следует включать вытяжку и открывать окно.
Ароматические химические вещества в чистящих средствах и средствах личной гигиены также могут влиять на качество воздуха в вашем доме. Поэтому следует выбирать средства, не содержащие вредных химических соединений.
Помимо прочего, регулярно проводите уборку в помещении.
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