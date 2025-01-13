Эксперт рассказал, кому необходимо купить очиститель воздуха

По словам Хейнса, наиболее важен очиститель воздуха для людей, которые чувствительны к пыльце, шерсти животных и пыли, а также для тех, кто страдает астмой, аллергиями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо прочего, устройство будет полезно приобрести, если в доме проживают дети, беременные женщины и пожилые люди.