Эксперт рассказал, когда родителям стоит поменять школу ребенка

Еще один важный фактор — успеваемость. Если ребенок усердно учится, выполняет все домашние задания, но его оценки не радуют, это может указывать на то, что образовательная система или стиль преподавания не подходят ему. Часто такая ситуация связана с недостаточным индивидуальным подходом в школе. Кроме того, конфликты с одноклассниками могут негативно сказываться на комфорте ребенка на уроках.