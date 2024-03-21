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Эксперт рассказал, какие цветы могут быть опасны для питомцев

Владельцам животных стоит убрать из дома гиацинты, тюльпаны и хризантемы.

Источник: Freepik

Редакция The Mirror рассказала о самых распространенных цветах, которые могут навредить питомцам.

Мирные лилии

Поскольку животные любят жевать растения, мирные лилии не стоит сажать в садах или выращивать дома, так как оно содержит кристаллы оксалата кальция — опасного для кошек и собак химического вещества. Попадание даже мелких частиц растения в организм животных может привести к обильному слюноотделению, рвоте, трудностям при глотании, раздражению губ, языка и ротовой полости.

Также не следует ставить горшок с мирными лилиями рядом с аквариумами: частицы цветов могут попасть в воду, после чего могут быть проглочены рыбами, что вызовет раздражение и проблемы с желудком и дыханием животного.

Гиацинты

Эти цветы содержат токсичные для кошек и собак алкалоиды. Проглатывание этих соединений может вызвать рвоту, тремор и учащение сердцебиения, что, в свою очередь, приведет к респираторным проблемам.

Тюльпаны

Самую большую опасность для домашних животных представляет луковица тюльпана, так как она содержит ядовитые вещества. При жевании или глотании этих цветов у питомцев теряется аппетит, появляются судороги, повышается слюноотделение и нарушается сердечная деятельность.

Хризантемы

Пиретрины — опасные токсины, содержащиеся в хризантемах. Если домашние животные съедят или пожуют растение, у них могут возникнуть проблемы с желудком, аппетитом и слюноотделением. Большие количества опасных токсинов могут вызвать депрессию и потерю координации питомца.

Также не стоит приносить в дом каланхоэ, амариллис и душистый горошек, — все эти растения опасны для домашних животных. Они могут вызвать не только тремор, судороги, потерю аппетита, боли в животе и диарею, но и привести к гибели.

На состояние и поведение животных могут влиять не только растения, но и затмение. Эксперты рассказали, почему питомцы странно себя ведут во время этого явления.

Анна Морозова