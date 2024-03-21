Эксперт рассказал, какие цветы могут быть опасны для питомцев

Редакция The Mirror рассказала о самых распространенных цветах, которые могут навредить питомцам.
Мирные лилии
Поскольку животные любят жевать растения, мирные лилии не стоит сажать в садах или выращивать дома, так как оно содержит кристаллы оксалата кальция — опасного для кошек и собак химического вещества. Попадание даже мелких частиц растения в организм животных может привести к обильному слюноотделению, рвоте, трудностям при глотании, раздражению губ, языка и ротовой полости.
Также не следует ставить горшок с мирными лилиями рядом с аквариумами: частицы цветов могут попасть в воду, после чего могут быть проглочены рыбами, что вызовет раздражение и проблемы с желудком и дыханием животного.
Гиацинты
Эти цветы содержат токсичные для кошек и собак алкалоиды. Проглатывание этих соединений может вызвать рвоту, тремор и учащение сердцебиения, что, в свою очередь, приведет к респираторным проблемам.
Тюльпаны
Самую большую опасность для домашних животных представляет луковица тюльпана, так как она содержит ядовитые вещества. При жевании или глотании этих цветов у питомцев теряется аппетит, появляются судороги, повышается слюноотделение и нарушается сердечная деятельность.
Хризантемы
Пиретрины — опасные токсины, содержащиеся в хризантемах. Если домашние животные съедят или пожуют растение, у них могут возникнуть проблемы с желудком, аппетитом и слюноотделением. Большие количества опасных токсинов могут вызвать депрессию и потерю координации питомца.
Также не стоит приносить в дом каланхоэ, амариллис и душистый горошек, — все эти растения опасны для домашних животных. Они могут вызвать не только тремор, судороги, потерю аппетита, боли в животе и диарею, но и привести к гибели.
На состояние и поведение животных могут влиять не только растения, но и затмение. Эксперты рассказали, почему питомцы странно себя ведут во время этого явления.
Анна Морозова