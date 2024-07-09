Эксперт рассказал, как выбрать качественный шоколад

Первый и главный совет при выборе плитки шоколада — внимательно читайте состав на этикетке. Закон четко регламентирует требования к составу этой продукции. К примеру, в горьком шоколаде должно содержаться не менее 55% какао, в том числе не менее 33% какао масла.
Из этого следует и второй совет: лучше покупать сладости от проверенных и известных брендов — уважающие себя производители точно указывают, что в составе.
В верхней части списка ингредиентов качественного горького шоколада обязательно должны стоять масло какао, какао тертое и сахар, отмечает эксперт.
Молочный шоколад будет дополнительно содержать цельное или обезжиренное молоко, молочный жир, что влечет за собой снижение доли какао-продуктов до 25% от общего сухого веса, в отличие от темного или горького шоколада. В состав хорошего белого шоколада входят молочные компоненты, какао-масло и сахар.
Рекомендации по составу не работают, если вы хотите выбрать хороший шоколад с начинкой. Сегодня производители предлагают широчайший ассортимент шоколадных изделий с различными включениями и декорами. И здесь кондитеры уже могут использовать разные сочетания масел и ароматизаторов, фруктов и орехов.
В интернете можно найти десятки народных методов определения «натуральности» шоколада в домашних условиях. Но зачастую, по словам эксперта, они не эффективны.
К примеру, есть миф о том, что настоящий шоколад не горит. Вот только и какао-масло, и любые его заменители прекрасно горят, поэтому так разницу не выявить.
«На качество шоколада может косвенно указывать его поведение в руках: масло какао плавится при температуре 34, что всего на пару градусов ниже средней температуры человека, поэтому темный и горький виды шоколада дольше останутся твердыми и колкими. А вот хороший молочный и белый шоколады будут таять чуть быстрее, т.к. в них содержится молочный жир, который начинает плавиться уже при температуре 32°С», — поясняет специалист.
В случае если вы купили сразу несколько плиток или получили в подарок большой набор шоколадных конфет — не спешите съедать все в первый день. Шоколад прекрасно чувствует себя на домашней полке: изделие без добавок и начинок может храниться до полутора лет.
Однако ближе к концу срока годности его вкус может ухудшаться. Это связано с тем, что в какао-продуктах содержится много антиоксидантов. А вот шоколад с добавками будет храниться меньше — орехи и другие компоненты начнут приобретать горький вкус.
Также стоит учитывать, что шоколад легко впитывает посторонние запахи. Поэтому после открытия упаковки лучше не хранить шоколадку рядом со специями или другими сильно пахнущими продуктами.
По словам эксперта, это естественное явление, которое отчасти подтверждает натуральность продукта и влияет только на его внешний вид, не затрагивая вкусовые свойства. Так что, если срок годности шоколада с белым налетом не закончился, его можно смело есть.