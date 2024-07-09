Эксперт рассказал, как выбрать качественный шоколад

«На качество шоколада может косвенно указывать его поведение в руках: масло какао плавится при температуре 34, что всего на пару градусов ниже средней температуры человека, поэтому темный и горький виды шоколада дольше останутся твердыми и колкими. А вот хороший молочный и белый шоколады будут таять чуть быстрее, т.к. в них содержится молочный жир, который начинает плавиться уже при температуре 32°С», — поясняет специалист.