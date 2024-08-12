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Эксперт рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием

Профессиональное выгорание грозит тем, у кого нет разнообразия и развития в работе, а также тем, кому давно не повышали заработную плату. Об этом рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Источник: Freepik

«Человек понимает, что его работа обесценена, ведь он получает за нее слишком мало. Таким образом мотивации хорошо работать у него нет», — объясняет эксперт.

Чтобы не допустить выгорания, важно ставить перед собой цель.

Допустим, через год я должен вырасти по карьерной лестнице или буду настаивать на повышении зарплаты. Потому что планирую купить новую машину или сделать ремонт в квартире.

При отсутствии планирования, а это касается, в том числе и самой работы, к примеру, новых проектов, контрактов, планов по выручке, человек начинает стагнировать, погружаясь в состояние вязкого и липкого психологического болота.

И, как следствие, человек начинает хандрить и разочаровывается в работе.

Хотя, быть может, сама работа как вид деятельность ему интересна. Но обстоятельства говорят об обратном: «мне здесь не нравится, неинтересно, скучно, я выгорел».

В общем, в такой ситуации, по словам эксперта, необходимо действовать.

Как правило, люди принимают решение поменять работу. Однако это необязательно.

Можно двигаться по горизонтали или по вертикали, можно менять функционал ставить новые задачи. А если вы решили уходить на другую работу, имеет смысл попросить повышения и на вашей текущей работе. И если человек — ценный сотрудник, то, скорее всего, ее повысят.

«Как вариант — можно просить повышения в должности. И такое повышение даст вам мотивации еще на один год — и это прекрасная возможность справиться с выгоранием», — заключил психотерапевт.