Эксперт рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием

Можно двигаться по горизонтали или по вертикали, можно менять функционал ставить новые задачи. А если вы решили уходить на другую работу, имеет смысл попросить повышения и на вашей текущей работе. И если человек — ценный сотрудник, то, скорее всего, ее повысят.