Эксперт рассказал, как придумывают ИИ-блюда

«Наконец, существует и подход, при котором вообще не происходит обучения модели. Это так называемая “генерация с расширением поиска” (Retrieval-Augmented Generation, RAG). В этом подходе в базу знаний модели добавляется информация о различных рецептах и может быть создан системный промпт пользоваться только данной базой знаний в случае релевантных запросов. В таком случае модель не будет галлюцинировать, а будет отвечать, основываясь на представленной базе знаний. Тогда возможно, что подобные рецепты просто описал какой-то креативный кулинар и модель ими пользуется», подчеркнул эксперт.