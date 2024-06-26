Эксперт рассказала, как правильно заниматься спортом в жару

Взрослым следует заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Они может включать такие упражнения, как быстрая ходьба, езда на велосипеде, игра в баскетбол, плавание и энергичные домашние дела, например, уборка.
В последнее время во многих странах мира наблюдается повышение температуры воздуха, поэтому даже уборка может даваться нелегко. Но что тогда делать людям, которые хотят оставаться в форме и продолжать занятия спортом?
Врач скорой помощи и доцент клинической практики в Университете Джорджа Вашингтона Лиана Вен рассказала, можно ли заниматься спортом в жару, что может произойти, если перетрудиться в такую погоду, и какие люди подвергаются наибольшему риску при повышенной температуре воздуха.
Долгая работа или тренировка на жаре
У тех, кто занимается спортом или работает в течение долгого времени на жаре, могут возникнуть симптомы теплового истощения. К ним относятся: головная боль, слабость, головокружение и тошнота.
В таком случае следует уйти в прохладное помещение с кондиционером. Если же симптомы ухудшаются, появляется спутанность сознания или рвота, это может быть признаком теплового удара.
Наибольший риск для здоровья
Наиболее уязвимыми являются пожилые и те, у кого есть хронические заболевания. Занятия спортом в жару также опасны для людей с заболеваниями сердца и почек, так как они усугубляются в такую погоду.
Лекарства, представляющие наибольший риск
Некоторые медицинские препараты делают людей наиболее уязвимыми во время жары.
Так, лекарства от артериального давления, такие как блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы и диуретики, могут вызвать обезвоживание и электролитный дисбаланс в жаркую погоду.
Некоторые антидепрессанты и стимуляторы, используемые для лечения психических расстройств, также опасны в жару, так как они могут повлиять на нормальную реакцию организма на регулирование температуры тела.
Препараты, отпускаемые без рецепта, также способны оказывать подобное действие. Например, антигистаминные препараты ухудшают процесс потоотделения, что влияет на регулирование температуры.
Меры предосторожности
Эксперт советует перед тренировками ознакомиться с прогнозом погоды. Если ожидается сильная жара, лучше всего переждать часть дня с повышенной температурой и тренироваться рано утром или поздно вечером, когда становится прохладнее.
Если же жара держится целые сутки, следует отложить тренировку и остаться дома.
При несоблюдении мер предосторожности в жару есть риск получить тепловой удар. Это патологическое состояние может привести к нарушению работы внутренних органов и, как следствие, летальному исходу всего за 15 минут.
Анна Морозова