Эксперт рассказал, как правильно выбирать новую работу

Согласно исследованию аналитиков hh.ru, 57% россиян намерены активно развивать свою карьеру в 2025 году, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом приоритеты респондентов также смещаются в сторону семьи, что может повлиять на их карьерные решения.
В условиях динамичного рынка труда важно понимать, какие профессии будут актуальны, а также как эффективно менять работу или продвигаться по карьерной лестнице. Вместе с экспертами ВФокусе Mail разбирает, что станет ключевыми факторами успеха.
Востребованные профессии
По словам директора департамента по работе с персоналом ИТ-компании BIA Technologies Юлии Поляковой, в текущем году ожидается высокий спрос на специалистов в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также на экспертов по кибербезопасности. С увеличением объемов данных и автоматизацией процессов компании нуждаются в профессионалах, способных разрабатывать и внедрять AI-решения.
«Точно сохранит свои позиции весь спектр специалистов по 1С (разработчик, аналитики, тестировщики
Путь к новой вакансии
Рассматривая возможность смены работы, важно знать, какие шаги могут сделать этот процесс более эффективным. Руководитель отдела персонала маркетингового агентства Demis Group Евгения Прасолова предлагает несколько шагов для того, чтобы в новой компании остановились именно на вашей кандидатуре.
1.Определите свои цели
Четко сформулируйте, чего вы хотите достичь в карьере — будь то повышение зарплаты или работа в определенной компании.
2. Обновите резюме и соцсети
Убедитесь, что ваше резюме актуально и отражает ваши достижения. Используйте ключевые слова, чтобы вас могли найти рекрутеры.
3. Сетевой маркетинг
Участвуйте в профессиональных мероприятиях, таких как митапы и конференции. Это поможет завести полезные знакомства.
4. Развивайте навыки
Постоянно обучайтесь через онлайн-курсы и тренинги, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда.
5. Подготовьтесь к собеседованию
Исследуйте компанию и подготовьте ответы на распространенные вопросы. Также не забудьте подготовить вопросы для интервьюера.
6. Проявляйте инициативу
Не ждите, когда вам позвонят. Откликайтесь на вакансии и сами звоните рекрутерам.
Ключи к росту
Для тех, кто стремится к карьерному росту, важно понимать, как правильно развивать свои навыки и выстраивать рабочий процесс. Евгения Прасолова рекомендует:
- Ставьте SMART-цели: определяйте конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и временные цели для своего развития;
- Ищите возможности для роста: проявляйте инициативу в проектах и берите на себя дополнительные обязанности;
- Наставничество: найдите наставника, который сможет поделиться опытом и дать полезные советы;
- Работа над личным брендом: участвуйте в профессиональных сообществах и делитесь своими знаниями через блоги и социальные сети;
Главное — не бояться выходить из зоны комфорта. Это поможет вам не только развиваться, но и стать заметнее в своей области.
Ранее эксперт рассказала, что популярность профессий в сравнении с прошлым годом остается стабильной. При этом дефицит хороших специалистов затрагивает все отрасли и компании, поскольку он связан с естественным сокращением численности трудоспособного населения.