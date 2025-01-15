Эксперт рассказал, как правильно выбирать новую работу

«Точно сохранит свои позиции весь спектр специалистов по 1С (разработчик, аналитики, тестировщики и т. д. ), это обусловлено постоянной потребностью бизнеса в автоматизации процессов для оптимизации работы компаний. В целом, в текущем году будет наблюдаться тенденция к востребованности специалистов с междисциплинарными навыками, таких как инженеры с аналитическими компетенциями. Они нужны компаниям для эффективного интегрирования технологических решений в бизнес-процессы», — рассказала Полякова.