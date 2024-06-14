Эксперт рассказал, как отдохнуть в бане без вреда для здоровья

Обычная температура тела человека не превышает 37 градусов. Если же показатель поднимается до 41, это состояние называется гипертермией. В таком случае белки в организме теряют свои естественные свойства, что может привести к повреждениям внутренних органов, в том числе мозга.
Возникает вопрос: если при нагреве тела в организме происходят такие изменения, почему же тогда полезно греться в бане? Эксперт Сергей Солодников из Пермского Политеха рассказал, чем полезна баня, как правильно париться, кому запрещено посещать это место и что делать при перегреве.
Правильные температуры
Здоровому человеку, который хорошо себя чувствует, поход в баню не навредит. Главное, определиться с комфортным диапазоном высоких температур.
«Влажный воздух 90−100°C может вызвать ожог верхних дыхательных путей. Вообще, температуры в 60 градусов вполне достаточно для полноценного прогревания, но она может быть опасна для людей с хроническими обструктивными заболеваниями легких», — объясняет Сергей Солодников.
Чем полезна баня
Эффект от похода в баню действительно положителен. Улучшаются теплопродукция, теплоотдача и кровообращение, открываются сосуды, находящиеся в состоянии пассивности. В связи с этим уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также многих других, связанных с менее эластичными и менее способными к циркуляции крови сосудами.
В бане уменьшается нагрузка на почки. Это связано с тем, что сосуды расширяются, следовательно, увеличивается кровоток и уменьшается периферическое сопротивление, снижая давление в почечных артериях.
Также жара способствует выведению токсинов из организма. В бане из-за высокой температуры организм запускает процесс потоотделения. Пот выходит через открытые поры в коже, выводя различные загрязнения.
При хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата баня может помочь, но перед походом следует проконсультироваться с врачом. Парная полезна и после интенсивных физических нагрузок, так как она помогает организму восстановиться.
Баня помогает снять напряжение с нервной системы, так как в жаре расслабляются мышцы, их напряжение уменьшается. Из-за этого очаги воспаления рассасываются быстрее. Однако стоит помнить, что парная противопоказана в острой стадии воспаления.
Кому запрещено посещать баню
Существует целый ряд заболеваний, с которыми нельзя приходить в баню. В их числе онкология, гипертоническая болезнь сердца, выраженный атеросклероз кровеносных сосудов и многие другие болезни.
Также запрещено приходить в баню с различными инфекционными заболеваниями, так как можно заразить других посетителей.
Если после парной появилась или усилилась боль в мышцах и суставах, это отклонение от нормы. При любых неприятных последствиях бани следует обратиться к специалисту.
Что делать при перегреве
Если перегреться в бане, есть риск получить тепловой удар. Его симптомы: повышение температуры тела (иногда до 40 градусов), слабость, головная боль, обильное потоотделение, учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях появляются головокружение, тошнота, рвота, человек падает в обморок.
При тепловом ударе пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, положить прохладное полотенце ему на лоб, протереть подмышечные впадины и грудь. Если спустя время не станет лучше, следует вызвать скорую помощь.
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Анна Морозова