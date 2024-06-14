Эксперт рассказал, как отдохнуть в бане без вреда для здоровья

Возникает вопрос: если при нагреве тела в организме происходят такие изменения, почему же тогда полезно греться в бане? Эксперт Сергей Солодников из Пермского Политеха рассказал, чем полезна баня, как правильно париться, кому запрещено посещать это место и что делать при перегреве.