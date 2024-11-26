Эксперт рассказал, как остановить износ автомобильного двигателя

Британский автоэксперт Скотти Килмер рассказал владельцам бензиновых автомобилей о секретной кнопке, которая находится на приборной панели.
Как пишет иноСМИ со ссылкой на Daily Express новые автомобили оборудованы режимом старт/стоп, который выключает двигатель на короткое время, например, в пробке или на светофоре.
Если неправильно использовать этот режим, это может привести к плачевным последствиям для некоторых важных частей автомобиля. Поэтому Килмер советует нажимать на кнопку с надписью A-off, чтобы выключить двигатель в тот момент, когда машина не находится в движении.
Килмер напомнил, что наибольший износ двигателя происходит во время запуска автомобиля. Это объясняется тем, что масло находится в нижней части двигателя, и масляный насос должен сначала перекачать его в верхнюю часть, чтобы заработала система смазки.
Также эксперт считает, что механизм может помочь уменьшить загрязнение от машины и сэкономить топливо, хотя признает, что водителям понадобится некоторое время, чтобы освоить систему и начать ей доверять. Однако специалисты отметили, что постоянно находящаяся в состоянии включения кнопка «A-off» может изнашивать некоторые составляющие автомобиля быстрее.
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