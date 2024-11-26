Эксперт рассказал, как остановить износ автомобильного двигателя

Также эксперт считает, что механизм может помочь уменьшить загрязнение от машины и сэкономить топливо, хотя признает, что водителям понадобится некоторое время, чтобы освоить систему и начать ей доверять. Однако специалисты отметили, что постоянно находящаяся в состоянии включения кнопка «A-off» может изнашивать некоторые составляющие автомобиля быстрее.