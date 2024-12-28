Эксперт рассказал как оптимизировать учебный процесс

Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По словам кандидата исторических наук и доцента РАНХиГС Ивана Грибкова, ключевой проблемой перегрузки школьников является фактически обязательная внеурочная деятельность. Он подчеркнул, что многие ученики и их родители воспринимают такие занятия как продолжение учебы, тогда как участие в спортивных секциях или фитнес-клубах интерпретируется как отдых.
Право на отдых и право на личное время — средства формирования личности. Мы должны помнить, что это «ничегонеделание» имеет свою ценность, так как способствует саморефлексии и творчеству, на которые в современных условиях часто не остается сил.
Грибков также считает важным учет всех активностей ребенка вне школы в качестве внеурочной деятельности, таких как занятия в спортивных секциях, музыкальных школах и творческих студиях. Он привел в пример Финляндию, где, несмотря на длительные часы, проведенные в школе, дополнительные занятия направлены на выполнение домашних заданий. «Это позволяет не “красть” личное время, что крайне важно для нормального развития ребенка», — отметил Грибков.
Он подчеркнул, что внедрение новых компонентов в образовательный процесс является положительным явлением, однако оно должно сопровождаться отказом от устаревших и излишних практик.
Возникает эффект «образовательного выгорания», связанного не только с негативным отношением к учебе, школе и получению знаний, но и с нехваткой физических и психических сил на учебную деятельность.
В качестве рекомендаций Грибков предложил рассмотреть возможность отказа от обязательной внеурочной деятельности или ее сокращение, принимая во внимание реальную нагрузку на учащихся. Кроме того, он отметил, что введение фиксированного времени на выполнение домашних заданий в качестве внеурочной деятельности может помочь в решении проблемы выполнения учителями нормативов таких заданий.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые уроки «Мое здоровье», посвященные вопросам гигиены, питания и режима сна для школьников.