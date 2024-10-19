Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров

«Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin (“Злой близнец”). Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей. После этого устройства пользователей подключаются к такому “двойнику” и тем самым дают хакеру доступ ко всему их интернет-трафику», — сказал он.