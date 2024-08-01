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Эксперт рассказал, как часто нужно проводить профчистку зубов

Из-за запущенного зубного камня или плотного налета на зубах в поддесневое пространство могут попасть инфекции. Все эти отложения удаляются во время профессиональной чистки зубов, поэтому пренебрегать ею нельзя.

Источник: Atikah Akhtar/CC0

О необходимости регулярно проводить эту процедуру в беседе с Общественной службой новостей рассказал почетный президент Стоматологической Ассоциации России, директор НИИАМС Владимир Садовский. Он отметил, что график проведения профчистки зубов у детей отличается от графика для взрослых. Это связано с еще не сформированным прикусом первых.

Так, при сменном прикусе детям процедуру нужно проводить от одного до четырех раз в год. Взрослым обычно профчистка требуется раз в полгода. Уточнить график может врач или гигиенист во время приема, однако полугодовой интервал считается золотым стандартом.

Также Владимир Садовский рассказал, что во время процедуры удаляются наддесневые и поддесневые зубные отложения. Это не всегда камень, иногда это плотный зубной налет. Отложения удаляют с помощью различных методов механического и автоматизированного воздействия. После этого зубы полируют, и человек опять живет обычной жизнью.

Если у пациента импланты, то специнструментами обрабатываются доступные для очистки металлические части изделия под коронками, которые на них установлены.

Владимир Садовский подчеркнул, что наиболее опасны поддесневой зубной камень и другие зубные отложения. Они отодвигают десну и своим движением, так называемой коростой, рвут связки, укрепляющие зуб в десне и в челюстной кости. После этого туда попадает инфекция. Может развиться промежуточный диагноз гингивит, а после него — пародонтит. Это уже опасно, поскольку тогда начинается деструкция кости, к которой крепится зуб.

«Поэтому гигиена важна. Люди, которые делают чистку систематически, по сути, могут всю сознательную жизнь прожить со здоровым статусом рта», — подчеркнул Владимир Садовский.

Стоматолог рассказал, что в последнее время о гигиене рта задумываются все больше людей.

Провести профессиональную чистку можно и в бюджетных стоматологических учреждениях, процедура входит в стандарты ОМС, отметил эксперт.

Вместе с тем за чисткой с использованием новейших технологий и наиболее комплексных подходов иногда приходится обращаться в частные клиники.

Некоторые бюджетные стоматологии могут не иметь необходимого оборудования.

Ранее другой стоматолог рассказал, сколько имплантов можно поставить за одну операцию.

Айгуль Сабитова