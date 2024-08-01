Эксперт рассказал, как часто нужно проводить профчистку зубов

Владимир Садовский подчеркнул, что наиболее опасны поддесневой зубной камень и другие зубные отложения. Они отодвигают десну и своим движением, так называемой коростой, рвут связки, укрепляющие зуб в десне и в челюстной кости. После этого туда попадает инфекция. Может развиться промежуточный диагноз гингивит, а после него — пародонтит. Это уже опасно, поскольку тогда начинается деструкция кости, к которой крепится зуб.