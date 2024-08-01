Эксперт рассказал, как часто нужно проводить профчистку зубов

О необходимости регулярно проводить эту процедуру в беседе с Общественной службой новостей рассказал почетный президент Стоматологической Ассоциации России, директор НИИАМС Владимир Садовский. Он отметил, что график проведения профчистки зубов у детей отличается от графика для взрослых. Это связано с еще не сформированным прикусом первых.
Так, при сменном прикусе детям процедуру нужно проводить от одного до четырех раз в год. Взрослым обычно профчистка требуется раз в полгода. Уточнить график может врач или гигиенист во время приема, однако полугодовой интервал считается золотым стандартом.
Также Владимир Садовский рассказал, что во время процедуры удаляются наддесневые и поддесневые зубные отложения. Это не всегда камень, иногда это плотный зубной налет. Отложения удаляют с помощью различных методов механического и автоматизированного воздействия. После этого зубы полируют, и человек опять живет обычной жизнью.
Владимир Садовский подчеркнул, что наиболее опасны поддесневой зубной камень и другие зубные отложения. Они отодвигают десну и своим движением, так называемой коростой, рвут связки, укрепляющие зуб в десне и в челюстной кости. После этого туда попадает инфекция. Может развиться промежуточный диагноз гингивит, а после него — пародонтит. Это уже опасно, поскольку тогда начинается деструкция кости, к которой крепится зуб.
«Поэтому гигиена важна. Люди, которые делают чистку систематически, по сути, могут всю сознательную жизнь прожить со здоровым статусом рта», — подчеркнул Владимир Садовский.
Стоматолог рассказал, что в последнее время о гигиене рта задумываются все больше людей.
Вместе с тем за чисткой с использованием новейших технологий и наиболее комплексных подходов иногда приходится обращаться в частные клиники.
Некоторые бюджетные стоматологии могут не иметь необходимого оборудования.
Ранее другой стоматолог рассказал, сколько имплантов можно поставить за одну операцию.
Айгуль Сабитова