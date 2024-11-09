Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями

Он отметил, что ситуация с курящими соседями — одна из самых неприятных проблем современного многоквартирного жилья, многие курильщики не задумываются о том, что их привычка может серьезно отравлять жизнь окружающим, табачный дым, проникающий в квартиру через окна и вентиляцию, не только раздражает, но и представляет реальную угрозу здоровью, особенно если в семье есть дети, пожилые люди или те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей.