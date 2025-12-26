Эксперт: зачем бывшим россиянам вписывают в паспорт гражданство Эстонии

Исторический повод для скандала
Таллин вносит символические коррективы в паспорта своих граждан — теперь у уроженцев Печорского района Псковской области местом рождения указывается не Россия, а Эстония. В основе этих притязаний лежит Тартуский мирный договор 1920 года, по которому территория нынешнего Печорского района (Петсеримаа) отошла к Эстонии. Однако после вхождения Эстонии в СССР в 1940 году и после Второй мировой войны район был передан СССР, и Россия считает его неотъемлемой частью своей территории (согласно Конституции РФ) на основе послевоенного устройства мира. Эстония же до сих пор не ратифицировала пограничный договор с Россией, подписанный в 2014 году, сохраняя благодаря этому формальный повод для претензий.
Инициатива, официально исходящая от Департамента полиции и пограничной охраны, была представлена как ответ на множественные обращения граждан региона. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, ранее освещавший эту тему как журналист, назвал изменения «долгожданной радостью» и привел в пример двух граждан — Вайдо и Майю, которые «десятилетиями были вынуждены объяснять, почему в их паспортах фигурирует Россия».
Паспорта как оружие
Вместо прямых требований Таллин использует «мягкую силу»: символические жесты и исторические войны памяти, чтобы формировать в обществе нарратив о «принадлежности» Печор Эстонии, считает главный редактор ИА BALTNEWS Андрей Стариков. Он назвал информационный шум вокруг возможного изменения записей в паспортах представителей народа сету «политической инсценировкой» и «бесполезной ерундой». По его мнению, настоящие проблемы на границе с Эстонией лежат в совершенно иной плоскости, не в данных документов, а в сознательном создании соседней страной административных препон.
«Сложность на сегодняшний день, скажем, не в том, что написано в паспортах или не написано в паспортах, а в искусственных административных реформах, когда эстонцы создают искусственные очереди, снижают пропускные способности своих пунктов перехода на восточной части границы, всячески мурыжат грузоперевозчиков, частные лица, частный автотранспорт и так далее», — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что все пограничные проблемы «исключительно имеют происхождение на той стороне», и Россия никогда не занималась «такими глупостями, как усложнение пересечения».
По его словам, эстонские власти неожиданно «вспомнили» о народе сету исключительно в конъюнктурных целях.
Народ сету традиционно в Эстонии подвергался дискриминациям. Народу сету отказывали в идентичности, в воспроизводстве своей этнокультурной идентичности. Сейчас вот они сыграли в такую инсинуацию. Но, конечно, на сету им плевать, все это делается, чтобы как-то уколоть, как они считают, российскую сторону, — заявил Стариков.
Он считает, что это часть общего подхода прибалтийских соседей, которые «любят играть» с символическими жестами. «Те же латышские националисты сегодня любят утверждать, что Россия забрала у них Абрене. Те же литовцы любят, допустим, обзывать наш Калининград Караляучюс, специально подменяя его юридическое название, чтобы как-то плюнуть в нашу сторону, попытаться задеть, попытаться спровоцировать какую-то дискуссию», — привел примеры главред.
Эксперт убежден, что подобные «мелочи» отвлекают внимание от действительно важных вызовов.
«Если мы говорим о реальных проблемах, то для нас есть два фундаментальных базовых вопроса. Это военная угроза, которая исходит с их территорий, вся активность НАТО и так далее. И русское население, которое взято там в заложники местными этнократами, эстонцами, латышами, где активистов русских общин бросают в тюрьмы, преследуют, выдавливают русских стариков, депортируют массово и насильственно», — заявил Стариков.
Эксперт выразил уверенность, что сама инициатива с паспортами не найдет отклика у большинства сету. «Конечно, сету не пойдут менять повально документы, потому что им это не надо. У них абсолютно иные проблемы», — пояснил эксперт, подчеркнув, что людей волнуют вопросы работы, дороговизны и восстановления нормальных приграничных экономических связей, которые Эстония, по его словам, как раз и блокирует.
Реальные последствия этой инициативы могут быть вполне конкретными. Россия может перестать признавать такие паспорта, что создаст проблемы их владельцам при пересечении границы. Ответственные эстонские чиновники рискуют попасть в «стоп-листы» лиц, которым запрещен въезд в РФ, считает Стариков. Однако главный удар может прийтись по самим представителям народа сету, чьи семейные и культурные связи, и без того ослабленные границей, станут разменной монетой в геополитическом споре.