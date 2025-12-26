Таллин вносит символические коррективы в паспорта своих граждан — теперь у уроженцев Печорского района Псковской области местом рождения указывается не Россия, а Эстония. В основе этих притязаний лежит Тартуский мирный договор 1920 года, по которому территория нынешнего Печорского района (Петсеримаа) отошла к Эстонии. Однако после вхождения Эстонии в СССР в 1940 году и после Второй мировой войны район был передан СССР, и Россия считает его неотъемлемой частью своей территории (согласно Конституции РФ) на основе послевоенного устройства мира. Эстония же до сих пор не ратифицировала пограничный договор с Россией, подписанный в 2014 году, сохраняя благодаря этому формальный повод для претензий.