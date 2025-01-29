Эксперт рассказал, что надо знать, выбирая мясо

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цвет мяса. Как отмечает эксперт, он должен быть натуральным: оттенок может варьироваться от розового до ярко-красного. Ненатуральные, слишком бледные или напротив, темно-коричневые цвета, а также любые оттенки белого, желтого и зеленого с большой долей вероятности указывают на наличие добавок в составе или нарушения условий хранения.