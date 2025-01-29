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Эксперт рассказал, что надо знать, выбирая мясо

Выбор мяса в магазине — не просто вопрос предпочтений, это также забота о собственном здоровье, рассказал эксперт в области пищевой безопасности и создатель платформы Quality CHECK Константин Деревсков.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цвет мяса. Как отмечает эксперт, он должен быть натуральным: оттенок может варьироваться от розового до ярко-красного. Ненатуральные, слишком бледные или напротив, темно-коричневые цвета, а также любые оттенки белого, желтого и зеленого с большой долей вероятности указывают на наличие добавок в составе или нарушения условий хранения.

«Очень важно обратить внимание и на упаковку продукта», — подчеркивает эксперт. Она должна быть герметичной, без повреждений или пузырьков воздуха. Только в этом случае можно быть уверенным, что мясо хранилось правильно и сохранило свою свежесть.

Еще один аспект — это состав мясных полуфабрикатов. Деревсков советует обязательно изучать этикетку. На этикетке должны быть четко указаны все ингредиенты. Если мясо является основным компонентом, оно должно стоять в начале списка. Это показатель качества и честности производителя.

Что касается антибиотиков в мясе, то, по словам эксперта, ветеринары действительно используют их для борьбы с бактериальными инфекциями. И это «прямая необходимость». А для того, чтобы в последующем мясо таких животных оставалось безопасным для потребителей, есть четкие регламенты применения лекарственных средств.

В частности, производители обязаны выдерживать определенный период ожидания перед забоем после введения антибиотиков, чтобы избежать высокого содержания остатков препаратов в конечном продукте, пояснил Деревсков.

Современные технологии позволяют крупным брендам контролировать все этапы производства и гарантировать безопасность продукции, поставляемой на рынок. «У них риск превышения норм содержания антибиотиков минимален», — отмечает эксперт.

«Когда речь заходит о здоровье, не стоит экономить на качестве. Доверяйте крупным брендам и проверенным сетевым магазинам, где безопасность продукции подтверждается сертификатами качества и строгим контролем», — подытожил эксперт.